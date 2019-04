Un jeune accusé de terrorisme à Kingston a été arrêté de nouveau

KINGSTON, Ont. — Un adolescent de l’est de l’Ontario qui fait déjà l’objet de cinq chefs d’accusation liés à un complot terroriste présumé a été arrêté de nouveau après avoir enfreint les conditions de sa libération, ont affirmé mardi des policiers et des avocats.

Comme plusieurs procédures précédentes concernant le jeune de 16 ans de Kingston, en Ontario, les détails de sa plus récente arrestation sont protégés par une interdiction de publication. Mais la police de la ville a déclaré que l’adolescent avait été arrêté de nouveau dimanche et inculpé d’un chef d’accusation pour méfait et manquement à l’engagement.

Les accusations ont été confirmées par l’avocat de l’adolescent, Simon Borys, qui a indiqué que le jeune homme se trouvait actuellement dans un centre de détention en attendant sa prochaine date d’audience.

L’accusé, dont l’identité est protégée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, a été arrêté en janvier après qu’une information de la police fédérale américaine (FBI) eut déclenché une enquête au Canada.

La police a allégué à ce moment que le jeune homme avait préparé un attentat terroriste mais qu’il n’avait pas choisi de cible particulière.

Après son arrestation, il avait été accusé d’avoir facilité sciemment une activité terroriste et d’avoir conseillé à une autre personne de «poser, faire exploser ou détoner un engin explosif ou un autre engin meurtrier» dans un lieu public.

De nouvelles accusations ont été ajoutées le mois dernier, notamment d’avoir proféré une menace et d’avoir «fabriqué ou eu en sa possession ou sous son contrôle des substances explosives» destinées à mettre la vie en danger «ou à causer des dommages graves à la propriété».

Le jeune est également accusé d’avoir «accompli un acte avec l’intention» de causer des lésions corporelles graves ou la mort à l’aide d’un explosif.