Un jeune de 18 ans meurt après une sortie de route à Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, Qc — Un jeune conducteur de 18 ans a perdu la vie à la suite d’une sortie de route survenue sur l’autoroute 15, à la hauteur de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, vendredi soir.

L’accident s’est produit vers 19h dans la bretelle du kilomètre 43 de l’autoroute en direction sud.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), l’automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe.

«Il aurait ensuite effectué plusieurs tonneaux pour terminer sa course dans un fossé qui était rempli d’eau», a indiqué la porte-parole à la SQ, Camille Savoie.

Des manoeuvres de réanimation ont été prodiguées sur la victime, mais l’homme a succombé à ses blessures au centre hospitalier.

Un enquêteur a été dépêché sur les lieux de l’accident afin de déterminer les causes et circonstances. La vitesse et l’alcool ne seraient pas en cause dans cette sortie de route, d’après la SQ.