Un jeune homme accusé du meurtre de son petit cousin en Ontario

Un homme de Hamilton âgé de 22 ans fait face à une accusation de meurtre pour avoir poignardé son cousin de 16 ans lors d’une longue réunion de famille, cette fin de semaine, a annoncé lundi la police de la ville.

Les enquêteurs ont publié peu de détails sur l’incident mortel, qui s’est produit dimanche soir sur la montagne est de la ville.

La sergente-détective Sara Beck a déclaré que l’attaque au couteau avait «dévasté» les proches de la victime et du suspect.

«Nous cherchons toujours à comprendre ce qui s’est passé lors de cet événement tragique», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse, lundi après-midi.

Mme Beck a déclaré que la police s’était présentée au domicile vers 22 heures après avoir reçu plusieurs appels au 911.

À la maison, où le suspect vivait et que 12 à 15 membres de la famille s’étaient rassemblés tout au long de la journée, les agents ont trouvé l’adolescent blessé à coups de couteau.

La policière a allégué que l’attaque avait eu lieu à l’intérieur de la maison et a déclaré qu’un incident non spécifié plus tôt dans la journée aurait pu jouer un rôle dans sa mort, mais a refusé de fournir plus de détails.

La victime a été emmenée dans un hôpital local où son décès a été constaté.

«La famille est dévastée par cette perte et a demandé à vivre ce deuil dans l’intimité, a déclaré Mme Beck, notant que tous les proches ont coopéré avec la police. Ils ne souhaitent pas divulguer le nom de leur fils pour le moment, et nous respecterons leur souhait.»

Mme Beck a indiqué que le cousin de l’adolescent, Laureano Bistoyong, 22 ans, aurait fui la maison après l’attaque au couteau, provoquant une opération policière dans le quartier.

Les agents ne l’ont pas trouvé lors de leur premier balayage, mais une information fournie par un membre de la communauté les a finalement aidés à localiser M Bistoyong vers 8 h 30, lundi, à l’intérieur d’une voiture non verrouillée à quelques kilomètres de la scène.

M. Bistoyong, qui n’était pas connu de la police auparavant, a été accusé d’un chef de meurtre au premier degré.

L’enquête policière sur la mort de l’adolescent se poursuit.