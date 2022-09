Un jeune homme attaqué par «un objet inconnu» au Collège de Maisonneuve à Montréal

MONTRÉAL — Un homme de 18 aurait été attaqué par trois personnes lundi après-midi, à l’intérieur du Collège de Maisonneuve, situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Les événements se sont produits vers 15h, alors que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel concernant une personne blessée à la suite d’une bagarre à l’intérieur de l’école qui se trouve sur la rue Sherbrooke, près de la rue Nicolet.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont localisé la victime, qui était consciente et qui avait été blessée au haut du corps avec un «objet inconnu». L’homme a été transporté dans un centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie.

Trois suspects, des hommes âgés de 17, 18 et 19 ans ont été arrêtés à l’extérieur près des lieux, a indiqué l’agente du SPVM Caroline Chèvrefils. Les suspects ont été amenés dans un centre d’enquête où ils seront rencontrés par les autorités.

La scène de l’incident a été protégée afin de permettre aux enquêteurs d’éclaircir les circonstances concernant la bagarre. En soirée, l’objet qui a blessé la victime était toujours inconnu des policiers et on ne sait pas si les trois suspects et la victime avaient des liens de connaissance.