Un jeune homme retrouvé mort plusieurs heures après un accident à Saint-Clément

QUÉBEC — Un jeune homme dans la vingtaine a été retrouvé mort au volant de son véhicule plusieurs heures après avoir été victime d’un accident de la route dans un endroit isolé à Saint-Clément, dans le Bas-Saint-Laurent.

Selon ce que rapporte la Sûreté du Québec, le jeune homme avait d’abord été porté disparu dans le secteur de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup en milieu d’après-midi.

Puis, un citoyen ayant pris l’initiative d’effectuer des recherches par hélicoptère a repéré un véhicule accidenté en bordure du 8e rang, à Saint-Clément.

Les policiers qui effectuaient eux aussi des recherches au sol se sont rapidement déplacés sur les lieux où ils ont découvert le véhicule et son conducteur qui était malheureusement décédé.

Il semble que le véhicule aurait effectué une sortie de route et une ou plusieurs embardées.

D’après les informations transmises par la porte-parole de la SQ, Hélène St-Pierre, un enquêteur a été dépêché sur les lieux pour analyser la scène dans le but de comprendre les causes et circonstances de l’accident. Il semblerait toutefois que la victime ait passé plusieurs heures dans son véhicule avant d’être retrouvée.