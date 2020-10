Un jeune mineur arrêté pour des menaces contre une école de Saint-Hubert

LONGUEUIL, Qc — Un jeune d’âge mineur a été arrêté, vendredi, pour avoir proféré des menaces à l’endroit d’une école secondaire anglophone de l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil. L’école a été mise en confinement préventif durant plusieurs heures.

La direction de l’École Heritage a contacté en après-midi le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) pour lui faire part de menaces qui visaient certains de ses élèves, selon le porte-parole du SPAL, Jean-Pierre Voutsinos.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont érigé un périmètre à l’extérieur et ont procédé au confinement de l’école — qui est préventif, puisque tout le monde est en sécurité, a précisé M. Voutsinos.

L’opération a duré plusieurs heures et a pris fin un peu après 19 h 00. Dans un message publié sur Facebook, le SPAL a annoncé la sortie des élèves et du personnel «de façon sécuritaire et structurée».

Toujours selon le communiqué du SPAL, l’auteur des menaces, un jeune d’âge mineur, a été arrêté à Chambly.

Dans un autre message publié en ligne, plus tôt dans la journée, la directrice de l’école, Sujata Saha, affirmait avoir reçu des menaces «de la part d’une personne qui ne fréquente pas Heritage».

«Les policiers sont sur place à l’école pour évaluer la situation et resteront à proximité pour le reste de la journée par mesure de précaution. Ils nous ont demandé de ne pas quitter le bâtiment et de ne laisser personne entrer par mesure de précaution», a-t-elle indiqué dans le message rédigé en anglais.