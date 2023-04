Un journal étudiant abandonne le nom «McGill» en raison de l’esclavage

MONTRÉAL — Un journal étudiant de l’Université McGill a retiré le mot «McGill» de son nom parce que le fondateur de l’établissement possédait des esclaves.

Madison Edward-Wright, directrice de la rédaction de The Tribune, estime que l’université ne devrait plus utiliser le nom McGill non plus.

Elle affirme que sa publication rejette l’héritage de James McGill et souhaite créer une atmosphère accueillante pour les étudiants noirs, autochtones et les autres étudiants racisés.

L’université McGill reconnaît sur son site web que son fondateur — un riche marchand écossais — a été le propriétaire d’au moins cinq personnes noires et autochtones, dont deux enfants qui sont tous deux décédés vers l’âge de 10 ans.

Mme Edward-Wright affirme qu’elle ne pense pas qu’un changement de nom effacerait la solide réputation internationale de McGill, fondée en 1821, en matière de recherche et d’enseignement supérieur.

L’université, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a retiré une statue de McGill de son campus en 2021.