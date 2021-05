Un journaliste est kidnappé dans le nord du Mali

BAMAKO, Mali — Des djihadistes ont kidnappé le journaliste français Olivier Dubois le 8 avril, au moment où il travaillait dans la ville de Gao, dans le nord du Mali, a confirmé mercredi le patron de Reporters sans frontières.

Dans une vidéo rendue publique mercredi, M. Dubois affirme avoir été enlevé par le groupe Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM), qui est associé à Al-Qaïda. Il demande à sa famille, à ses amis et aux responsables de travailler pour obtenir sa libération. L’authenticité de la vidéo n’a pu être confirmée de source indépendante.

Le patron de RSF, Christophe Deloire, a confirmé l’enlèvement à l’Associated Press et demandé la libération du journaliste.

«Nous demandons aux autorités maliennes et françaises de tout mettre en oeuvre pour obtenir sa libération et adressons tout notre soutien à sa famille et à ses proches», a-t-il lancé sur Twitter.

M. Dubois travaillait dans la ville de Gao, dans le nord du Mali, mais n’est pas rentré à son hôtel après le déjeuner, le 8 avril. M. Dubois écrit habituellement pour Le Point Afrique.

Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé sa disparition, ajoutant être en contact avec sa famille et les autorités maliennes.

Le Mali est plongé dans l’instabilité depuis 2012, quand un soulèvement a incité des militaires rebelles à renverser le président. Le vide du pouvoir qui a suivi a mené à une insurrection djihadiste; une campagne militaire dirigée par la France a chassé les djihadistes des villes qu’ils contrôlaient dans le nord du Mali en 2013.

Des insurgés s’activent toujours et des groupes affiliés à Al-Qaïda et à Daech se sont déplacés du nord aride vers le centre plus peuplé du Mali depuis 2015, lançant des attaques et avivant l’animosité ethnique dans la région.

– Par Baba Ahmed, The Associated Press