Un journaliste est tué en Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Un journaliste haïtien a été abattu alors que se poursuivent les manifestations violentes qui paralysent le pays depuis près d’un mois.

Radio Vision 2000 rapporte que le journaliste Néhémie Joseph, de Radio Méga, a été trouvé mort dans sa voiture tard dimanche, à Mirebalais. Aucune arrestation n’a eu lieu.

M. Joseph avait révélé sur Facebook, en septembre, avoir été menacé par des politiciens qui l’accusaient d’avoir fomenté les manifestations.

Il est le troisième journaliste haïtien à être tué en moins de deux ans. Le journaliste Pétion Rospide, de Radio Sans Fin, a été abattu en juin, alors qu’il rentrait chez lui au volant de sa voiture. Le journaliste pigiste Vladjimir Legagneur est disparu en mars 2018, au moment où il travaillait sur une histoire.

Haïti se préparait à de nouvelles violences vendredi. Des barricades enflammées avaient été érigées à différentes intersections de Port-au-Prince et de l’huile répandue dans les rues, alors que les leaders de l’opposition et leurs partisans continuent à réclamer la démission du président Jovenel Moïse, à qui ils reprochent la corruption et une pénurie de biens de base.

Les manifestations ont fait une vingtaine de morts et quelque 200 blessés, en plus de priver plus de deux millions d’enfants d’école.