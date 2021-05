Un journaliste indien bien en vue est acquitté de viol

NEW DELHI — Un tribunal indien a acquitté vendredi le fondateur et éditeur d’un magazine de journalisme d’enquête d’avoir agressé sexuellement une journaliste dans l’ascenseur d’un hôtel huppé il y a près de huit ans.

Le juge Kshama Joshi a rendu sa brève décision en présence de Tarun Tejpal et de sa famille, a dit aux journalistes son avocat Suhas Velip. Les journalistes n’ont pas pu assister à l’audience en raison des restrictions sanitaires.

Les procureurs porteront probablement l’acquittement de M. Tejpal en appel une fois les détails du jugement connus, a dit l’agence Press Trust of India.

L’homme de 58 ans a fait l’objet d’une enquête quand la femme a relaté l’incident présumé au rédacteur en chef du magazine Tehelka. Son identité n’est pas connue, en respect avec les lois indiennes sur la protection des victimes dans des affaires d’agression sexuelle.

La police a arrêté M. Tejpal, le fondateur et l’éditeur du magazine, en 2013. Il a ensuite été libéré sous caution.

Les accusations contre lui découlaient d’une loi récemment élargie pour englober différentes agressions sexuelles dans la définition d’un viol. Il était passible de sept ans de prison.

La femme affirme que M. Tejpal l’a agressée à deux reprises dans l’ascenseur d’un hôtel de Goa, les 7 et 8 novembre 2013, au moment où le magazine organisait sa rencontre annuelle de leaders indiens, de décideurs et de vedettes. La femme était notamment responsable de l’accompagnement de Robert De Niro et de sa fille.

La femme n’a pas encore commenté l’acquittement de M. Tejpal. Après qu’elle eut déposé une plainte contre lui, M. Tejpal a quitté la direction du magazine qui dénonce régulièrement les histoires de corruption et de violence sexuelle en Inde. Son statut actuel est nébuleux.