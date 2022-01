Un juge de la Cour suprême des États-Unis se prépare à prendre sa retraite

WASHINGTON — Le juge libéral de la Cour suprême des États-Unis Stephen Breyer prend sa retraite, donnant au président Joe Biden une ouverture qu’il s’est engagé à pourvoir en nommant une première femme noire à la Haute Cour, ont déclaré deux sources à l’Associated Press, mercredi.

Le juge Breyer, 83 ans, a été une force pragmatique dans un tribunal qui est devenu de plus en plus conservateur ces dernières années, essayant de forger des majorités avec des juges plus modérés à droite et à gauche.

Les sources ont parlé sous couvert d’anonymat.

M. Breyer est juge depuis 1994, lorsqu’il a été nommé par le président Bill Clinton. Tout comme feue la juge Ruth Bader Ginsburg, M. Breyer a choisi de ne pas démissionner la dernière fois que les démocrates ont contrôlé la Maison-Blanche et le Sénat pendant la présidence de Barack Obama. Mme Ginsburg est décédée en septembre 2020, et le président de l’époque, Donald Trump, a pourvu le poste vacant avec une juge conservatrice, Amy Coney Barrett.

Le départ du juge Breyer, attendu au cours de l’été, ne changera pas l’avantage conservateur de 6-3 à la Cour suprême, car son remplaçant sera nommé par M. Biden et presque certainement confirmé par un Sénat où les démocrates détiennent une faible majorité. Cela fera également du juge conservateur Clarence Thomas le membre le plus âgé de la cour à 73 ans.

Parmi les noms évoqués en tant que candidats potentiels figurent la juge de la Cour suprême de la Californie Leondra Kruger, la juge de circuit américain Ketanji Brown Jackson, l’éminente avocate des droits civiques Sherrilyn Ifill et la juge de district américaine Michelle Childs, que M. Biden a nommée en cour d’appel. Mme Childs est une favorite du représentant démocrate James Clyburn, qui a donné un appui crucial à M. Biden juste avant la primaire présidentielle de Caroline du Sud en 2020.

Souvent éclipsé par sa collègue Ginsburg, M. Breyer a rédigé deux opinions majeures en faveur du droit à l’avortement devant un tribunal étroitement divisé sur la question, et il a exposé son malaise croissant face à la peine de mort dans une série d’opinions dissidentes ces dernières années.