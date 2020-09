Un juge en C.-B. rend une décision contre les soins privés en santé

VANCOUVER — Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a débouté un chirurgien qui préconisait le droit des patients d’accéder à des soins privés en violation d’une loi provinciale interdisant la surfacturation et l’assurance privée.

Après un procès s’étant étalé sur quatre ans, le juge John Steeves a déclaré dans une décision écrite que le docteur Brian Day et d’autres plaignants n’avaient pas démontré que les droits constitutionnels des patients étaient enfreints par la Medicare Protection Act, qui se concentre sur les soins médicalement nécessaires, et non sur la capacité de payer.

Le docteur Day, chef de la direction de Cambie Surgeries, arguait que les patients avaient le droit constitutionnel de payer pour des soins privés lorsque les temps d’attente dans le système public sont trop longs.

Les opposants ont fait valoir qu’un système à deux vitesses favoriserait les patients suffisamment riches pour se payer une assurance privée afin d’éviter la file d’attente ainsi que les médecins qui pourraient facturer à la fois les systèmes public et privé.

Les avocats des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique ont plaidé qu’un tel cadre éroderait le système de soins de santé universel du Canada et aurait un impact négatif sur les patients atteints de maladies chroniques complexes et les personnes âgées.