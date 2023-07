Un juge lève temporairement l’interdiction de tenir des spectacles de drag au Montana

HELENA, Mont. — Un juge fédéral du Montana a temporairement bloqué vendredi une nouvelle loi qui restreint les spectacles de drag queens, quelques jours avant que des milliers de personnes ne participent à la célébration du 30e anniversaire de la Montana Pride à Helena.

La façon dont la loi est rédigée «portera un préjudice disproportionné non seulement aux artistes drag, mais aussi à toute personne qui sort des normes traditionnelles en matière de genre et d’identité», y compris les transgenres, a déclaré le juge Brian Morris de la cour de district des États-Unis.

La loi vise à interdire aux mineurs d’assister à ce qu’elle appelle des spectacles «à caractère sexuel». Elle cherche aussi à prohiber ces spectacles dans les lieux publics où des mineurs pourraient être présents.

Cependant, elle ne définit pas de manière adéquate de nombreux termes utilisés dans la loi, ce qui pousse les gens à s’autocensurer par peur des poursuites, a soutenu mercredi l’avocate des plaignants, Constance Van Kley, du cabinet Upper Seven Law.

«Les plaignants, ainsi que les quelque 15 000 Montanais qui souhaitent assister aux événements (de la Montana Pride), ne peuvent éviter de voir leurs propos refroidis ou d’être exposés à une responsabilité civile ou pénale potentielle» sans l’ordonnance d’injonction temporaire, a écrit M. Morris.

Cette décision permettra à la Montana Pride de faire de la publicité et d’organiser certains de ses événements dans des lieux publics, a déclaré Kevin Hamm, président de la Montana Pride. La célébration annuelle LGBTQ+, qui comprend un défilé, une danse de rue et un «drag brunch», débute dimanche et se poursuit jusqu’au 6 août.

«Le langage utilisé dans l'(injonction)» est à la fois impressionnant et devrait servir d’avertissement aux actions discriminatoires des législateurs à l’avenir», a affirmé M. Hamm.

La poursuite déposée le 6 juillet conteste la constitutionnalité de la loi et demande une injonction préliminaire pour la bloquer. Le recours a ensuite été modifié pour ajouter la Ville de Helena en tant que défenderesse et Montana Pride en tant que plaignante, afin de demander une ordonnance restrictive temporaire, ce qui est plus urgent.

Montana Pride a collaboré avec la Ville pour obtenir les autorisations nécessaires à la tenue de ses manifestations publiques.

La Ville de Helena a soutenu la demande d’ordonnance d’injonction, estimant que la loi la mettait en position d’enfreindre les droits constitutionnels de libre expression de Montana Pride en refusant l’autorisation.

Selon la Ville, elle pouvait soumettre les employés de la Ville à la responsabilité civile et pénale prévue par la loi si elle accordait l’autorisation. L’action en justice permet à un mineur qui assiste à un spectacle de travestis qui enfreint la loi d’intenter une poursuite civile contre les organisateurs ou les participants à tout moment au cours des dix années suivantes.

Le juge Morris a estimé que la loi ne définissait pas de manière adéquate les actions susceptibles d’être illégales et qu’elle était susceptible «d’encourager une application arbitraire et discriminatoire».

La loi du Montana contient des failles — comme les lois similaires de Floride et du Tennessee qui ont été bloquées par les tribunaux — parce qu’elle réglemente le discours en fonction de son contenu et de son point de vue, sans tenir compte de sa valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique potentielle, a estimé le juge Morris.

À l’instar de nombreux États américains dirigés par des républicains, les législateurs conservateurs du Montana ont adopté d’autres lois visant les personnes transgenres.

L’État fait partie de ceux qui interdisent aux mineurs de bénéficier de soins visant à affirmer leur identité sexuelle, une mesure qui fait également l’objet d’un recours en justice. Il a également adopté un projet de loi visant à définir le sexe comme étant uniquement «masculin» ou «féminin» dans la législation de l’État.

Cette loi a également fait du Montana le premier État à interdire spécifiquement aux drag kings et aux drag queens de lire des livres aux enfants dans les écoles ou les bibliothèques publiques, même si les spectacles ne contiennent pas d’élément sexuel.

La pièce législative définit les artistes drag comme adoptant un personnage masculin ou féminin flamboyant ou parodique avec des costumes et un maquillage glamour ou exagéré.

Le juge a déclaré que la loi ne définissait pas les termes «flamboyant», «parodique» ou «glamour», entre autres. M. Morris a prévu une audience le 26 août sur la demande d’injonction préliminaire, qui pourrait continuer à bloquer la loi pendant que l’affaire suit son cours.

Le parrain du projet de loi, le représentant républicain Braxton Mitchell, a déclaré que pour lui et ses électeurs, «empêcher les événements hyper sexualisés d’entrer dans les écoles et les bibliothèques financées par le contribuable» ne violait pas le premier amendement.