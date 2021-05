Un juge permet l’imposition d’une plus lourde peine à Derek Chauvin

MINNEAPOLIS — Un juge du Minnesota a déterminé qu’il y avait des facteurs aggravants liés à la mort de George Floyd, ouvrant la voie à la possibilité d’une peine plus longue pour Derek Chauvin, selon une ordonnance rendue publique mercredi.

Dans sa décision en date de mardi, le juge Peter Cahill a conclu que Chauvin avait abusé de son autorité en tant que policier, lorsqu’il avait détenu M. Floyd l’année dernière, et qu’il avait traité M. Floyd avec une cruauté particulière.

Le juge Cahill a déclaré que Chauvin et deux autres agents ont tenu M. Floyd menotté, dans une position couchée dans la rue pendant un « temps excessif » et que Chauvin savait que ce type de contention était dangereux.

« L’utilisation prolongée de cette technique était particulièrement grave dans la mesure où George Floyd a clairement indiqué qu’il était incapable de respirer et a exprimé l’opinion qu’il était en train de mourir en raison de l’action des policiers », a écrit le juge Cahill.

Même avec des facteurs aggravants, Chauvin, 45 ans, ne sera probablement pas condamné à plus de 30 ans lorsqu’il recevra sa sentence le 25 juin, selon des experts juridiques.

Derek Chauvin, qui est blanc, a été reconnu coupable en avril de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire pour avoir pressé son genou contre le cou de M. Floyd pendant environ 9 minutes et demie alors que l’homme noir disait qu’il ne pouvait pas respirer et s’était ensuite complètement immobilisé.

Même s’il a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation, en vertu des lois du Minnesota, Chauvin ne sera condamné que pour le plus grave, soit le meurtre au deuxième degré. Selon les directives de détermination de la peine du Minnesota, il aurait été condamné à une peine présumée de 12 ans et demi pour ce chef.

Mais les procureurs ont demandé une hausse de la peine par rapport aux seuils habituels, arguant que M. Floyd était particulièrement vulnérable avec ses mains menottées dans le dos alors qu’il était face contre terre. Ils ont noté que Chauvin avait conservé sa position même après que M. Floyd a perdu connaissance, alors que les agents savaient qu’il n’avait pas de pouls.

Une enquête présententielle sera également réalisée. Celles-ci ne sont généralement pas publiques et comprennent des renseignements hautement personnels tels que les antécédents familiaux et les problèmes de santé mentale, ainsi que des détails sur l’infraction et le préjudice qu’elle a causé à d’autres personnes et à la communauté.

L’avocat de la défense Eric Nelson n’était pas d’accord avec la décision, affirmant que les procureurs n’avaient pas prouvé qu’il y avait des facteurs aggravants. Il a déclaré que Chauvin avait l’autorité légale pour aider à l’arrestation de M. Floyd et était autorisé par la loi à utiliser une force raisonnable. Il a également déclaré que M. Floyd n’était pas particulièrement vulnérable, affirmant qu’il était un homme de grande taille qui se débattait contre les policiers.

Quelle que soit la peine infligée à Chauvin, dans le Minnesota, un accusé ayant un bon comportement purgera habituellement les deux tiers de la peine en prison et le reste en libération conditionnelle.