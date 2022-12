Un juge péruvien ordonne 18 mois de détention contre le président déchu

LIMA, Pérou — Un juge péruvien a ordonné au président déchu Pedro Castillo de rester en détention pendant 18 mois, approuvant une demande des autorités le temps pour construire leur dossier de rébellion contre lui.

La décision de jeudi est intervenue un jour après que le gouvernement a déclaré l’état d’urgence alors qu’il s’efforce de calmer les violentes manifestations qui ont fait au moins huit morts.

Les protestations ont éclaté après que Pedro Castillo a été évincé du pouvoir par les législateurs la semaine dernière, à la suite de sa tentative de dissoudre le Congrès avant un vote de destitution.

La décision du juge Cesar San Martin Castro est intervenue quelques jours après que le Congrès a dépouillé Pedro Castillo du privilège qui empêche les présidents péruviens de faire face à des accusations criminelles.

Pedro Castillo et son équipe juridique ont refusé de participer à l’audience virtuelle de jeudi, arguant qu’il manquait des «garanties minimales». Il était représenté par un défenseur public.

Les partisans de Pedro Castillo ont commencé à manifester la semaine dernière après qu’il a été démis de ses fonctions et placé en garde à vue à la suite de sa tentative de dissoudre le Congrès avant un vote de destitution.

Cette dernière crise politique n’a fait qu’aggraver l’instabilité qui sévit dans le pays, avec six présidents qui vont et viennent en autant d’années.

Le procureur suprême du Pérou, Alcides Chinchay, a déclaré jeudi devant le tribunal que Pedro Castillo encourt au moins 10 ans de prison pour l’accusation de rébellion.

Pendant ce temps, un grand groupe de manifestants — et des policiers en tenue antiémeute — se sont rassemblés dans le centre de Lima jeudi soir. Le gouvernement a également imposé un couvre-feu dans au moins 15 communautés, comme le permet la déclaration d’urgence nationale publiée mercredi.

Les manifestants réclamaient la liberté de Pedro Castillo, la démission de la présidente Dina Boluarte et la tenue immédiate d’élections générales pour choisir un nouveau président et des membres du Congrès. Ils ont incendié des postes de police, pris le contrôle d’une piste d’atterrissage utilisée par les forces armées et envahi la piste de l’aéroport international d’Arequipa, porte d’entrée de certaines attractions touristiques du Pérou.

Des milliers de touristes ont été touchés par les manifestations. Le train de voyageurs qui transporte les visiteurs au Machu Picchu a suspendu son service et les barrages routiers ont bloqué l’autoroute panaméricaine.