Un juge réduit la peine contre Joe Exotic d’une année, à 21 ans derrière les barreaux

OKLAHOMA CITY — Un juge fédéral a établi vendredi la peine imposée à «Tiger King» Joe Exotic à 21 ans de prison, la réduisant d’un an seulement malgré les appels à la clémence de l’ancien gardien de zoo alors qu’il commence un traitement contre le cancer.

«S’il vous plaît, ne me faites pas mourir en prison en attendant une chance d’être libre», a-t-il déclaré à un juge fédéral qui a prononcé une nouvelle peine pour la tentative de meurtre contre l’activiste du bien-être animal Carole Baskin.

Joe Exotic – dont le vrai nom est Joseph Maldonado-Passage – a été reconnu coupable dans une affaire concernant Mme Baskin. Les deux ont été au centre de la populaire série documentaire «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» de Netflix.

Vêtu d’une combinaison de prison orange, Maldonado-Passage avait toujours sa coupe mulet, mais le blond décoloré tirait sur le gris.

Mme Baskin et son mari ont également assisté à la procédure et elle a dit qu’elle craignait encore les menaces de «Joe Exotic» à son endroit.

«Il continue d’entretenir des sentiments intenses de mauvaise volonté envers moi», a-t-elle déclaré.

La procédure judiciaire de vendredi a eu lieu après qu’une cour d’appel fédérale a décidé l’année dernière que la peine de prison qu’il purgeait pour meurtre pour le compte d’autrui devait être raccourcie.

Les partisans ont rempli la salle d’audience, certains portant des masques à imprimé animal et des chemises portant l’inscription «Free Joe Exotic». Ses avocats ont déclaré qu’ils interjetteraient appel de la nouvelle peine et réclameraient un nouveau procès.

L’ancien gardien de zoo a été condamné en janvier 2020 à 22 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir tenté d’engager deux hommes différents pour tuer Mme Baskin. Un panel de trois juges de la 10e US Circuit Court of Appeals a convenu avec Maldonado-Passage que le tribunal aurait dû les traiter comme une seule condamnation lors de la détermination de la peine, car les deux dossiers impliquaient le même objectif de tuer Mme Baskin, qui gère un sanctuaire de sauvetage pour les grands félins en Floride et avait critiqué le traitement des animaux par Maldonado-Passage.

Les procureurs ont déclaré que Maldonado-Passage avait offert 10 000 $ à un agent infiltré du FBI pour tuer Mme Baskin lors d’une réunion enregistrée en décembre 2017.

Ses avocats ont déclaré que leur client – qui exploitait autrefois un zoo à Wynnewood, dans l’Oklahoma, à environ 105 kilomètres au sud d’Oklahoma City – n’était pas sérieux.

Maldonado-Passage, qui clame son innocence, a également été reconnu coupable du meurtre de cinq tigres, de la vente de tigreaux et de la falsification de registres de la faune.