Un juge rejette la demande de révision du cautionnement du député Randy Hillier

OTTAWA — Un juge ontarien a rejeté la demande d’un député provincial de l’Ontario, Randy Hillier, de réviser les conditions de sa mise en liberté sous caution.

Randy Hillier, un membre indépendant de l’Assemblée législative de l’Ontario, était en cour jeudi pour demander la levée de certaines conditions de sa mise en liberté sous caution, telles que l’interdiction de publier sur les réseaux sociaux des propos anti-vaccin et anti-masque et au sujet du «Freedom Convoy» ainsi que de visiter le centre-ville d’Ottawa.

L’avocat de M. Hillier a indiqué que les conditions de mise en liberté sous caution devraient être levées, car elles sont trop restrictives et qu’il existe un lien faible entre les actions du convoi et une opposition à l’obligation du port du masque et à la vaccination.

Le juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Hugh McLean, a dit que M. Hiller et ses avocats avaient accepté les conditions et «reconnu (leur) besoin» lorsqu’elles ont été initialement fixées.

M. Hillier a reçu d’intenses critiques pour avoir soutenu et participé à l’occupation d’Ottawa par des manifestants anti-vaccin.

Le député indépendant a été un ardent défenseur de la lutte contre le confinement pendant la pandémie. Il a été accusé de rhétorique anti-COVID-19 et d’avoir encouragé et soutenu les manifestants du convoi.

