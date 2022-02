Un juge rejette les efforts de Trump pour écarter les poursuites liées au 6 janvier

WASHINGTON — Un juge fédéral a rejeté vendredi les efforts de Donald Trump pour écarter des poursuites pour complot intentées par des législateurs et deux policiers du Capitole, affirmant dans sa décision que les paroles de l’ancien président avaient «plausiblement» conduit à l’insurrection du 6 janvier 2021.

Le juge du tribunal de district Amit Mehta a déclaré dans sa décision que les propos de Donald Trump lors d’un rassemblement avant la violente prise d’assaut du Capitole étaient probablement «des propos d’incitation non protégés par le premier amendement».

«Ce n’est que dans les circonstances les plus extraordinaires qu’un tribunal pourrait ne pas reconnaître que le premier amendement protège le discours d’un président, a écrit M. Mehta. Mais le tribunal pense que cela s’applique ici.»

Cette décision n’est que le plus récent exemple du fardeau sur le plan judiciaire qui pèse sur l’ancien président. Quelques heures plus tôt, les Archives nationales ont déclaré que les documents trouvés dans la station balnéaire de Donald Trump à Mar-a-Lago contenaient des informations classées et qu’elles avaient notifié le ministère de la Justice.

Jeudi, un juge de New York a statué que Donald Trump et deux de ses enfants devaient répondre sous serment à des questions dans le cadre de l’enquête civile de l’État de New York sur ses pratiques commerciales. Un autre juge a ordonné que le directeur financier de son entreprise soit soumis à un interrogatoire dans le cadre d’une autre enquête menée par le bureau du procureur général du district de Columbia. Et plus tôt cette semaine, la société qui a préparé les états financiers annuels de Donald Trump a déclaré que les documents, utilisés pour obtenir des prêts lucratifs et redorer l’image de Trump en tant que riche homme d’affaires, «ne devraient plus être invoqués».

Lors d’un rassemblement dans le parc The Ellipse au sud de la Maison-Blanche quelques heures avant que le Congrès ne certifie les résultats de l’élection présidentielle de 2020, Donald Trump a dit à ses partisans de «se battre comme des diables, et que si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n’aurez plus de pays». Il a dit: «(Nous allons) essayer de donner aux (républicains faibles) le genre de fierté et d’audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays», puis a dit à la foule de «descendre Pennsylvania Avenue».

Le juge a déclaré que le discours de Donald Trump aurait pu inciter les gens à enfreindre la loi. Mais il a rejeté des accusations similaires portées contre le fils de Trump, Donald Trump fils, et l’avocat Rudy Giuliani, affirmant que leur discours était protégé par le premier amendement. Le juge n’a pas encore statué sur une autre requête en révocation du représentant républicain de l’Alabama, Mo Brooks, également nommé dans les poursuites.

Les poursuites, intentées par le représentant Eric Swalwell, un démocrate de la Californie, les policiers James Blassingame et Sidney Hemby et initialement par le représentant Bennie Thompson, un démocrate du Mississippi, soutiennent que Donald Trump, Donald Trump fils et MM. Giuliani et Brooks ont fait des «allégations fausses et incendiaires de fraude et de vol, et qu’en réponse directe aux appels express du défendeur à la violence lors du rassemblement, une foule violente a attaqué le Capitole des États-Unis».

Plus tard, M. Thompson a abandonné la poursuite lorsqu’il a été nommé pour diriger le comité restreint enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier.

Les actions en justice citent une loi fédérale sur les droits civils qui a été promulguée pour contrer l’intimidation des fonctionnaires par le Ku Klux Klan. Elles expliquent en détail comment les Trump, Giuliani et Brooks ont répandu des allégations sans fondement de fraude électorale, à la fois avant et après la déclaration de l’élection présidentielle de 2020, et ont encouragé les milliers d’émeutiers avant qu’ils ne prennent d’assaut le Capitole. Cinq personnes sont mortes à la suite des violences du 6 janvier, dont un policier du Capitole.