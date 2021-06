Un juge renverse l’interdiction des armes d’assaut en Californie

SACRAMENTO, Calif. — Un juge fédéral américain a renversé l’interdiction en vigueur depuis 32 ans, des fusils d’assaut en Californie. Selon lui, cette «expérience ratée» viole le droit constitutionnel du port d’armes.

Dans une décision rendue vendredi, le juge de district Roger Benitez, de San Diego, a affirmé que la définition de l’État californien des fusils de type militaire privait illégalement les honnêtes citoyens de posséder des armes permises par la Cour suprême et la plupart des autres États américains.

«La loi ne pourrait survivre sous aucun niveau de surveillance accrue», a affirmé M. Benitez. Il a prononcé une injonction permanente contre l’application de la loi, mais l’a suspendue pour 30 jours pour donner le temps au procureur général de l’État, Rob Bonta, de porter la décision en appel.

Le gouverneur Gavin Newsom a dénoncé cette décision, la décrivant de «menace directe à la sécurité publique et aux vies de Californiens innocents».

Dans sa décision de 94 pages, le juge a louangé les armes modernes et a affirmé qu’elles étaient majoritairement utilisées à des fins légales.

«Comme un couteau suisse, le populaire AR-15 est une combinaison parfaite entre une arme de défense civile et un équipement de défense du territoire, bon pour la maison et pour la guerre», a-t-il affirmé dans l’introduction de sa décision.

Cette comparaison «mine complètement la crédibilité de cette décision et est une gifle au visage des familles qui ont perdu des êtres chers à cause de cette arme, a reproché le gouverneur Newsom. Nous ne reculerons pas dans cette bataille et nous continuerons de militer pour des lois sur les armes basées sur le bon sens.»

Le procureur général Bonta a affirmé qu’il portera en appel cette décision et a lui a reproché d’être erronée.

La Californie a d’abord restreint l’accès aux fusils d’assaut en 1989. Depuis, plusieurs mises à jour à la loi ont été appliquées.

Les armes d’assaut sont définies par la loi comme plus dangereuses que les autres armes à feu et disproportionnellement utilisées dans les crimes, les tueries de masse et illégalement. Selon le bureau du procureur général, leur interdiction «contribue aux intérêts importants de sécurité publique de l’État».