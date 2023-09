Un kilo de fentanyl retrouvé dans une garderie de New York où un enfant est mort

NEW YORK — Un paquet scellé contenant du fentanyl d’une valeur de plusieurs milliers de dollars a été découvert à l’intérieur d’une garderie de New York où un enfant d’un an est décédé d’une surdose d’opioïdes la semaine dernière, selon des documents déposés au tribunal.

La propriétaire de la garderie a toutefois soutenu qu’elle n’était pas au courant de la présence de cet opioïde très puissant, qui a rendu malades trois autres jeunes enfants, dont une fillette de 8 mois dont le test de consommation de fentanyl s’est révélé positif.

La drogue a été trouvée sous un tapis, là où les enfants avaient fait la sieste, a déclaré le chef des détectives de la police de New York Joseph Kenny, lors d’une conférence de presse lundi soir.

Grei Mendez, une femme de 36 ans qui dirigeait la garderie Divino Niño dans un appartement du Bronx, a plaidé non coupable dimanche à des accusations de meurtre liées à la mort du petit Nicholas Dominici.

Un homme ayant loué une chambre dans l’appartement, Carlisto Acevedo Brito, 41 ans, attend sa mise en accusation pour les mêmes chefs.

La police a déclaré avoir récupéré environ un kilogramme de fentanyl, ainsi qu’un appareil utilisé pour combiner la drogue avec d’autres stupéfiants, dans le placard d’un couloir relié à l’appartement. Un deuxième dispositif de mélange a été retrouvé à l’intérieur de la pièce voisine occupée par M. Brito, selon une plainte pénale.

«Nous n’allons pas permettre que cet incident se produise et l’ignorer, le traiter simplement comme une autre tragédie dans la ville», a déclaré le maire de New York, Eric Adams, lors de la conférence de presse.

L’avocat de Mme Mendez, Andres Aranda, a déclaré que sa cliente vivait au-dessus de la garderie et louait une chambre à M. Brito, le cousin de son mari, pour 200 $ par mois.

«Apparemment, lorsque la garderie n’était pas ouverte, les gens entraient et sortaient de l’appartement», a affirmé Me Aranda.

Vendredi était une « journée normale » à la garderie, Mme Mendez emmenant les enfants à l’étage, leur faisant la lecture et cuisinant pour eux, puis les préparant à la sieste, a-t-il déclaré. Mais lorsque le petit Nicholas ne s’est pas réveillé, elle est devenue terrifiée, appelant le 911 et criant pour l’aide de ses voisins, a rapporté son avocat.

Lorsque les secours sont arrivés à l’appartement vendredi après-midi, ils ont découvert Nicholas Dominici, une fillette de 8 mois et un garçon de 2 ans montrant des signes d’intoxication aux opioïdes. Les médecins ont administré du Narcan, un médicament anti-surdose, aux trois enfants, aidant ainsi à contrer les symptômes des enfants de 8 mois et de 2 ans.

Nicholas Dominici a été déclaré mort dans un hôpital du Bronx plus tard dans la journée.

Un quatrième enfant qui avait fréquenté la garderie a été emmené à l’hôpital par sa mère après avoir montré des signes d’exposition aux opioïdes, notamment un essoufflement et une insensibilité.

On ne sait toujours pas comment les enfants ont pu être exposés à ces drogues. La cause et les circonstances du décès du petit Nicholas font l’objet d’une enquête plus approfondie, selon le bureau du médecin légiste de la ville.

Mme Mendez, qui travaille également comme aide-soignante à domicile, a été envoyée à Rikers Island sans caution à la suite d’une mise en accusation dimanche soir. M. Brito devait comparaître devant le tribunal lundi après-midi. Un message laissé à l’avocat de M. Brito était demeuré sans retour au moment de publier.