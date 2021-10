Un maire heureux, mais prudent, face à la réouverture de la frontière

Le maire d’une ville frontalière de l’Ontario a salué mercredi la possibilité pour les Canadiens entièrement vaccinés d’entrer en voiture aux États-Unis à partir du mois prochain, mais a déclaré que plus de détails étaient nécessaires pour garantir que les voyageurs puissent se déplacer entre les deux pays en toute sécurité.

Le maire de Sarnia, Mike Bradley, a dit qu’il pensait que les Canadiens seraient prudents avant de conduire vers le sud pour des excursions d’une journée étant donné que certaines parties des États-Unis ont des mesures de santé publique plus souples et un nombre plus élevé de cas de COVID-19 – une préoccupation qui est également apparue lorsque le Canada a assoupli ses restrictions frontalières pour les Américains plus tôt cette année.

«Je pense que le gouvernement canadien a fait une erreur en ouvrant notre frontière sans avoir obtenu d’accord de réciprocité avec les Américains. C’est quatre mois plus tard, mais ça arrive, et c’est une bonne chose», a-t-il déclaré mercredi matin.

«Je dois juste m’assurer que tout sera en place pour protéger les gens lorsqu’ils iront là-bas et reviendront», a ajouté le maire.

«Je n’imagine pas qu’il y aura beaucoup de gens qui voudront faire une excursion d’une journée pendant un certain temps à cause de ce qui se passe dans des endroits comme le Michigan et ailleurs, où il n’y a aucune restriction sur le port du masque, les rassemblements et des choses comme ça.»

De hauts responsables du gouvernement ont annoncé la réouverture de la frontière terrestre aux journalistes à condition qu’ils attendent mercredi matin pour publier, mais le plan a finalement été annoncé par le représentant américain Brian Higgins, mardi soir.

Peu de détails ont été publiés jusqu’à présent, mais le plan est conçu pour concorder avec celui de l’administration Biden pour permettre aux voyageurs internationaux venant de plus loin de reprendre leurs voyages aux États-Unis dans les mêmes délais, à condition qu’ils soient entièrement vaccinés contre la COVID-19.

Les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés ont été autorisés à rentrer au Canada depuis le mois d’août, à condition qu’ils aient attendu au moins 14 jours après avoir reçu deux doses de vaccins approuvés par Santé Canada et qu’ils puissent prouver qu’ils ont récemment reçu un résultat négatif d’un test de COVID-19.

Dès le début du mois de novembre, les États-Unis prévoient autoriser les visiteurs doublement vaccinés en provenance d’une multitude de pays où les voyages aux États-Unis sont depuis longtemps restreints, notamment la Chine, l’Inde, l’Irlande, l’Iran, l’Afrique du Sud, le Brésil et les 26 pays européens sans contrôles aux frontières, connus sous le nom des pays de l’espace Schengen.