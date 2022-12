Un manque de fonds pour les réfugiés du Moyen-Orient pourrait causer des turbulences

OTTAWA — Un manque de financement pour les États fragiles du Moyen-Orient qui accueillent des réfugiés pourrait entraîner des turbulences dans les relations internationales, prévient le chef des réfugiés de l’ONU pour cette région.

«La communauté internationale doit assumer une partie de sa responsabilité partagée», a déclaré Ayman Gharaibeh, directeur du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations unies pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Il a déclaré lors d’une visite à Ottawa cette semaine que la «perception politique» et «l’optique» de la réduction des résultats pourraient ouvrir la voie à un chemin difficile – et bien que le Canada soit l’un des rares pays à maintenir son soutien, il exhorte Ottawa à faire pression sur ses alliés pour en faire de même.

La région que supervise M. Gharaibeh est le théâtre de nombreuses crises de migrations, avec des Syriens languissant au Liban, en Turquie et en Jordanie, voisins depuis une décennie et des Yéménites déplacés dans leur propre pays en pleine guerre civile.

Des pays comme l’Irak et la Jordanie ont utilisé les fonds des Nations unies pour étendre leurs systèmes scolaires afin de permettre l’accueil d’un grand nombre d’enfants réfugiés, dans le but d’empêcher ceux qui fuient le conflit de devenir analphabètes.

M. Gharaibeh soutient que le maintien de ce financement est la seule solution à court terme aux crises politiques qui n’ont pas de fin en vue, et donc pas de calendrier pour le retour des réfugiés.

«Nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à maintenir ces programmes à un niveau raisonnable afin que ces réfugiés puissent vivre une vie décente jusqu’à ce que nous trouvions une solution», a-t-il plaidé.

«Nous ne voulons pas qu’aucun de ces États, en particulier les plus petits, n’ait l’impression qu’ils doivent maintenant tenir (le fort) seuls, sans soutien international suffisant.»

C’est pourtant ce que redoute l’Organisation des Nations unies. Les pays ont averti qu’ils ne pouvaient pas financer les programmes de réfugiés au même rythme que les années précédentes.

«Nous entendons dire par tous les gouvernements que les budgets sont sous pression, à cause de la COVID (et de) la hausse du coût de la vie, a indiqué M. Gharaibeh. Ce signal de réduction du financement peut ébranler cette relation et ce statut très importants que nous avons établis avec les États hôtes et avec les réfugiés.»

M. Gharaibeh croit que les petits pays sans soutien suffisant essaieront probablement d’envoyer des réfugiés vers les pays occidentaux et pourraient devenir des membres moins coopératifs des organisations internationales.

Déjà, le HCR, à court d’argent, est aux prises avec le manque de donateurs et la hausse des coûts.

L’équipe de M. Gharaibeh donne des cartes de guichet automatique réapprovisionnées mensuellement aux réfugiés urbains, afin qu’ils puissent payer le loyer et l’électricité. Il doit maintenant soit financer moins de familles, soit réduire le montant que chacune reçoit.

Au même moment, le Moyen-Orient dépend de la Russie et de l’Ukraine pour la farine et les engrais, ce qui signifie que l’argent du HCR achète moins de nourriture et de fournitures au milieu des hausses de prix créées par le conflit.

L’assaut de la Russie contre l’Ukraine a également entraîné de nouveaux flux de réfugiés, en plus de ceux résultant du conflit en Éthiopie, de la sécheresse en Somalie et du chaos en Haïti.

«Les besoins ont doublé», a souligné M. Gharaibeh, même si le budget devait rester stable.

Il a dit qu’il était à Ottawa pour demander au gouvernement de tenir ses promesses de financement actuelles, d’envisager d’augmenter sa réinstallation des réfugiés et de pousser ses alliés à faire de même.

Bien que d’autres États vacillent sous des pressions différentes, a-t-il dit, le Canada a été stable. «Il a été le plus prévisible, les plus fiable et le plus cohérent.»

La branche de M. Gharaibeh du HCR finance les besoins hivernaux séparément de son financement général, et c’est un domaine où ce qu’il appelle la «pente descendante» du financement est particulièrement visible.

Alors que l’agence a atteint 58 % de son objectif de financement pour 2021 au début de décembre de l’année dernière, les gouvernements n’ont contribué qu’assez pour atteindre 8 % de l’objectif de cette année.

Les Syriens choisissent de retourner dans leur pays, a-t-il affirmé, malgré le conflit en cours là-bas. D’autres qui ont résisté pendant des années à l’audacieuse traversée de la Méditerranée et vers l’Europe décident maintenant de risquer le voyage.

«Les Syriens n’ont pas fait partie de cela jusqu’à récemment, a-t-il dit. Ce sont tous les symptômes d’une situation désespérée et désastreuse».