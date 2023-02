Un médecin de Maniwaki radié pour cinq ans en raison d’une liaison avec une patiente

MONTRÉAL — Un médecin de famille de Maniwaki, en Outaouais, a été radié pour une période de cinq ans par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec pour avoir entretenu une liaison avec une patiente à laquelle il prescrivait des médicaments pour combattre l’anxiété.

Dans une décision rendue le 31 janvier dernier, le conseil de discipline a entériné la suggestion commune des parties de radier le Dr Jean-René Pierre pour une période de cinq ans en plus de lui imposer une amende de 2500 $. Il s’agit de la sanction minimale prévue pour les inconduites de nature sexuelle selon le Code des professions.

Parallèlement, le Dr Pierre a aussi reçu une radiation concurrente de quatre mois pour avoir prescrit des médicaments à cette patiente «alors qu’il existait une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice et sans avoir la distance requise».

Le médecin de famille, qui pratiquait au CLSC de Maniwaki ainsi qu’en cabinet au moment des événements reprochés, a reconnu sa culpabilité aux deux plaintes déposées contre lui. Selon la décision rendue publique par le conseil de discipline, le Dr Pierre aurait exprimé «des regrets sincères».

D’après le récit des faits présenté dans la décision, la liaison entre le médecin et sa patiente se serait étirée sur plus de deux ans entre l’automne 2017 et mars 2020.

Une plainte a été déposée contre l’omnipraticien en septembre 2021. La plaignante a déclaré s’être «sentie vulnérable et manipulée» en plus de révéler avoir «des pensées suicidaires». Cette dernière affirmait être amoureuse de son médecin.

Le Dr Pierre a reconnu avoir eu «des relations sexuelles consentantes avec sa patiente», mais ce dernier savait qu’elle traversait une rupture qui lui causait des problèmes d’anxiété et d’insomnie pour lesquels il lui prescrivait de la médication.

Selon les faits décrits dans la décision en déontologie, le médecin accueillait sa patiente chez lui pratiquement toutes les deux semaines. Ils avaient alors «des discussions et des relations sexuelles». Ils avaient aussi des discussions quasi quotidiennes au téléphone. Lui-même marié, le médecin n’aurait toutefois jamais eu l’intention de mettre fin à son union.

Avant cette inconduite, le Dr Pierre n’avait aucun antécédent disciplinaire en 30 ans de pratique, lui qui est membre du Collège des médecins depuis 1989.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.