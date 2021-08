Un médecin du comité COVID-19 en Ontario dénonce des «considérations politiques»

TORONTO — Un des membres du comité d’experts qui conseille le gouvernement de l’Ontario sur la pandémie remet sa démission, en invoquant des «considérations politiques» dans le travail du groupe. Il estime aussi que les conclusions des experts ne sont peut-être pas toujours entièrement communiquées à la population.

Dans sa lettre de démission, publiée lundi dans les médias sociaux, le docteur David Fisman explique qu’il est devenu «de plus en plus mal à l’aise» avec le fait que la politique semble «influencer les données» scientifiques. Il soutient aussi qu’il a dû à plusieurs reprises, et publiquement, exprimer sa dissidence au sujet des recommandations du comité d’experts.

Au cours du week-end, le docteur Fisman a également allégué sur Twitter que le comité scientifique cachait à la population «un important travail de modélisation qui prévoit un automne sombre» en Ontario.

Un porte-parole du comité scientifique a assuré que le groupe était «complètement indépendant du gouvernement et qu’il l’avait toujours été». Robert Steiner soutient que le comité d’experts ne cache pas cette modélisation pour l’automne, mais génère actuellement un certain nombre de modélisations et n’a pas encore dégagé de consensus.

L’Ontario signalait lundi 639 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès lié au virus. Le ministère de la Santé précise que 80 % de ces nouveaux cas touchent des Ontariens qui ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu. Les bilans sont basés sur 19 866 tests effectués.

On comptait lundi 151 patients aux soins intensifs atteints d’une maladie grave liée à la COVID-19, une hausse de 10 depuis la veille; là-dessus, 82 personnes étaient sous respirateurs, une hausse de trois.

La province dit avoir administré 22 589 doses d’un vaccin depuis la dernière mise à jour quotidienne, pour un total de plus de 20,4 millions de doses jusqu’ici. Le gouvernement indique que 82 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose et 75 % sont pleinement vaccinés.

Pendant ce temps, le gouvernement de l’Ontario a annoncé lundi qu’il prolongeait l’augmentation de salaire de 3 $ l’heure offerte aux préposés aux bénéficiaires qui avaient été recrutés pendant la pandémie.

Le gouvernement a indiqué que l’augmentation temporaire pour ces préposés des foyers de soins de longue durée et des établissements similaires, mise en place pour la première fois en octobre dernier, se poursuivra jusqu’au 31 octobre. Le gouvernement affirme que quelque 158 000 travailleurs sont admissibles à cette augmentation de salaire.