Un médecin ontarien accusé de diffuser de fausses informations sur la COVID-19

TORONTO — L’organisme de réglementation médicale de l’Ontario a déclaré avoir imposé un certain nombre de restrictions à un médecin de famille accusé d’avoir diffusé des informations erronées sur la COVID-19.

L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a déclaré que le Dr Patrick Phillips, qui est basé dans le nord-est de l’Ontario, n’a désormais plus l’autorisation de fournir des exemptions médicales liées aux vaccins contre la COVID-19, aux exigences de port du masque et aux tests de dépistage.

L’organisme de réglementation dit qu’il est également interdit au Dr Phillips de prescrire de l’ivermectine – un agent antiparasitaire qui, selon Santé Canada, ne devrait pas être utilisé pour traiter la COVID-19 – ainsi que de la fluvoxamine et de l’atorvastatine en lien avec le virus.

L’Ordre allègue qu’entre août 2020 et ce mois-ci, le Dr Phillips a eu une conduite honteuse, déshonorante ou non professionnelle dans ses communications au sujet de la pandémie, y compris sur les réseaux sociaux.

L’Ordre allègue qu’il a notamment fait des déclarations trompeuses, incorrectes ou incendiaires sur les vaccins, les traitements et les mesures de santé publique en lien avec la COVID-19.

Le régulateur ajoute que l’affaire a été renvoyée à son tribunal disciplinaire, mais qu’une date d’audience n’a pas encore été fixée.

Les dossiers publics du collège indiquent que le principal lieu d’exercice du Dr Phillips est l’Englehart and District Hospital à Englehart, en Ontario, à environ 45 kilomètres au sud de Kirkland Lake.