Un membre d’équipage du NCSM Halifax est déclaré positif à la COVID-19

HALIFAX — Un cas de COVID-19 a été identifié à bord du navire NCSM Halifax qui a accosté dans la ville dont il porte le nom lundi, après son retour d’un déploiement de six mois sur la mer Méditerranée.

Les responsables ont indiqué que ce cas a été découvert dimanche lors des protocoles préalables à l’arrivée du navire alors qu’il se rendait à Halifax.

Le membre d’équipage impliqué est asymptomatique et isolé.

Le porte-parole de la Marine royale canadienne, Mark Gough, a déclaré qu’environ 250 personnes à bord du navire sont testées pour la COVID-19 et qu’elles demeureront à bord jusqu’à ce que les résultats soient reçus d’un laboratoire provincial.

M. Gough a ajouté que les Forces maritimes de l’Atlantique consulteraient les autorités sanitaires de la province pour décider des prochaines étapes.

Le NCSM Halifax a quitté la ville en janvier pour participer à l’opération Reassurance de l’OTAN.

Aucun cas au Nouveau-Brunswick

Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick ne signale aucun nouveau cas de COVID-19 lundi.

Les responsables de la santé publique ont précisé que le nombre de cas actifs signalés dans la province est de huit et que personne n’est hospitalisé en raison de la maladie.

Les responsables ont ajouté qu’environ 58,1 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 80,4 % ont reçu au moins une dose.