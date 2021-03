Un membre des Forces armées canadiennes est retrouvé mort dans ses quartiers à Kaboul

OTTAWA — Un membre des Forces armées canadiennes est mort en Afghanistan.

Le ministère de la Défense nationale a déclaré que l’adjudant-maître Guy Adam Law avait été retrouvé mort dans ses quartiers à l’ambassade du Canada à Kaboul le 25 février.

Un communiqué indique que la cause du décès fait l’objet d’une enquête et est «évaluée comme étant non opérationnelle».

M. Law était originaire de Saskatoon et travaillait à l’ambassade depuis août dernier à titre d’agent responsable des opérations et de l’entretien des installations.

Il s’était enrôlé dans les forces armées en 1991 et avait participé à quatre tournées opérationnelles.

Le ministère de la Défense nationale a indiqué que la dépouille de l’adjudant-maître serait rapatriée au Canada dimanche.

«Nos pensées vont à la famille, aux amis et aux proches de l’adjudant‑maître Law, et notre objectif demeure de leur fournir du soutien pendant cette période difficile», a déclaré le ministère dans un communiqué.

«Les Forces armées canadiennes sont une famille et c’est toujours déchirant de perdre l’un des nôtres. Nous sommes unis, nous pleurons ensemble et nous nous souviendrons toujours d’eux.»