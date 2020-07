Un militaire est arrêté suite à l’irruption avec une camionnette à Rideau Hall

OTTAWA — Un militaire canadien est détenu après qu’un individu a percuté avec une camionnette les grilles qui mènent à Rideau Hall, la propriété qui abrite la résidence officielle de la gouverneure générale — et aussi temporairement, à l’heure actuelle, celle du premier ministre et de sa famille.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas identifié l’individu qui a été arrêté après qu’un véhicule a franchi les grilles, vers 6 h 30 jeudi matin. Un robot de la police a ensuite été dépêché sur les lieux pour fouiller la camionnette noire.

Le ministère de la Défense nationale a confirmé jeudi dans un communiqué que la personne arrêtée près de Rideau Hall est un militaire, et indiqué que les Forces armées canadiennes collaborent avec la GRC, responsable de l’enquête.

Selon la police fédérale, le suspect était armé. Il a été arrêté «sans incident» avant d’être interrogé, a indiqué la GRC dans un communiqué. La police fédérale a précisé que ni la gouverneure générale, Julie Payette, ni le premier ministre Justin Trudeau n’étaient à Rideau Hall jeudi matin.

«À 6 h 30 ce matin, un homme seul a franchi l’entrée principale pour piétons du 1, promenade Sussex avec son véhicule qui a été mis hors service lors de l’impact», précise la GRC. «Le suspect armé s’est ensuite rendu à pied sur le terrain de Rideau Hall jusqu’à la serre, une structure sur place dont l’accès au public est limité, où il a été rapidement maîtrisé par des membres de la GRC qui patrouillaient dans le secteur.

«Alors qu’un membre de la GRC a entamé un dialogue avec le suspect, le Groupe tactique d’intervention de la Division nationale de la GRC a également été dépêché sur place et est arrivé un peu après 7 h. Le suspect armé a été appréhendé un peu avant 8 h 30 sans incident.»

Aucune accusation n’avait été portée contre le suspect jeudi après-midi.

«Rideau Hall» est depuis longtemps la résidence officielle à Ottawa du gouverneur général, représentant de la reine au Canada. Mais M. Trudeau et sa famille vivent eux aussi sur cette propriété du 1, promenade Sussex, à «Rideau Cottage», pendant que l’on restaure la résidence officielle du premier ministre, un peu plus loin, au 24 Sussex.

Le secrétariat de la gouverneure générale a publié jeudi un communiqué pour remercier la GRC et la police, et pour préciser que tout son personnel était en sécurité. Le secrétariat indique par ailleurs que depuis le début de la pandémie, Mme Payette n’a pas habité souvent à Rideau Hall, afin d’assurer la santé et la sécurité de son personnel.