Un militant démocrate biélorusse salue la position anti-autoritairiste du Canada

OTTAWA — Valery Kavaleuski, qui représente à l’étranger la leader de l’opposition bélarusse, Svetlana Tsikhanovskaïa, fait l’éloge du Canada, des États-Unis, de l’Union européenne et de la Grande-Bretagne pour leur soutien continu au mouvement démocratique bélarussien.

«Le Canada a été parmi les premiers pays à exprimer son soutien, a-t-il déclaré à La Presse Canadienne. Nous avons vu une série de mesures pratiques en termes d’aide à la société civile, de médias indépendants, de coordination de la politique de sanctions. Ce niveau d’engagement est sans précédent».

Le diplomate a trouvé le temps de s’entretenir avec La Presse Canadienne entre deux rendez-vous. M. Kavaleuski arrivait d’une réunion d’information à Affaires mondiales Canada avant une rencontre avec Amnistie Internationale. Il devait ensuite assister ce week-end au Forum international sur la sécurité d’Halifax.

À l’emploi de la Banque mondiale à Washington, M. Kavaleuski n’a pu s’empêcher de revenir à Minsk, la capitale du Bélarus, en août 2020, pour participer au mouvement démocratique visant à renverser le pouvoir autoritaire du président Alexandre Loukachenko qui venait d’être réélu au cours d’une élection qualifiée de frauduleuse par le Canada et ses alliés occidentaux.

«J’ai vu la répression. J’ai participé à toutes les marches, aux lignes de solidarité et autres. Et je suis restée un peu plus longtemps, puis de plus en plus longtemps. Je ne voulais tout simplement pas partir», a-t-il témoigné.

À l’instar de ses alliés, le Canada a imposé des sanctions au dirigeant autoritaire et à ses principaux associés, en raison de la violence exercée contre les manifestants qui refusaient de quitter les rues. Le ministère des Affaires étrangères avait alors déclaré que les sanctions étaient prises à cause à des «violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme».

L’ancien ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a été l’un des premiers hommes politiques occidentaux à rencontrer Mme Tsikhanovskaïa en octobre 2020 en Lituanie, où elle s’est réfugiée après l’élection.

M. Kavaleuski, lui, a participé aux manifestations de Minsk jusqu’au 22 novembre, date à laquelle il a été plaqué au sol et jeté en prisons par les forces de l’ordre. Il a été libéré quelques jours plus tard après avoir payé une amende de plusieurs centaines de dollars.

En décembre 2020, M. Kavaleuski a répondu à l’appel à rejoindre le mouvement démocratique en exil de Mme Tsikhanovskaïa. Il l’a rejointe en Lituanie, devenant son ministre des affaires étrangères de facto en attendant.

Selon lui, la répression d’Alexandre Loukachenko a fait grimper le nombre de prisonniers politiques de 15 000 à 37 000 au cours de la dernière année.

Déstabilisation

Pendant ce temps, Alexandre Loukachenko a semé la pagaille au-delà des frontières du Bélarus. Il a récemment autorisé des milliers de migrants du Moyen-Orient à entrer dans le pays et les a dirigés vers les frontières avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, dans ce qui a été largement considéré comme une mesure visant à déstabiliser l’Europe en représailles aux sanctions.

La crise a récemment atteint son paroxysme avec des milliers de migrants piégés à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, sans nulle part où aller.

«Loukachenko a envoyé un signal très clair : la frontière avec l’Union européenne est ouverte ici. Vous pouvez venir ici, a déclaré M. Kavaleuski. Il a organisé tous ces approvisionnements de migrants en provenance du Moyen-Orient».

Au lendemain de la réunion du diplomate avec Affaires mondiales Canada, les ministres des Affaires étrangères du G7 sur le Bélarus ont publié une déclaration commune fustigeant le Bélarus, le même jour où le Bélarus, cédant aux pressions, a renvoyé des centaines de demandeurs d’asile en Irak.

«Ces actes inhumains mettent la vie des gens en danger. Nous sommes unis dans notre solidarité avec la Pologne, ainsi qu’avec la Lituanie et la Lettonie, qui ont été visées par cette utilisation provocatrice de la migration irrégulière comme tactique hybride», ont déclaré les ministres.

«Les actions du régime biélorusse sont une tentative visant à détourner l’attention de son mépris permanent du droit international, des libertés fondamentales et des droits de la personne, y compris ceux de son propre peuple.»

Cette solidarité et le soutien sont très appréciés par les habitants du Bélarus, a commenté M. Kavaleuski. Ils ont un désir ardent de vivre dans un pays libre comme leurs voisins démocratiques de toute l’Europe.

«Ce qui se passe au Bélarus, c’est comme le noir et le blanc. Les gens veulent la démocratie et la liberté, et il n’y a pas de sous-entendu géopolitique, a souligné M. Kavaleuski. Cette crise appartient à tout le monde. Ce n’est pas un problème qui concerne uniquement les Biélorusses parce que cela fait partie de l’histoire de cette confrontation mondiale entre la démocratie et l’autocratie».