Un million de premières doses administrées en France avant le passeport vaccinal

PARIS — Le porte-parole du gouvernement français a déclaré jeudi que plus d’un million d’adultes avaient reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 au cours du mois dernier, depuis que le gouvernement a annoncé un plan visant à exclure les personnes non vaccinées des restaurants, des centres sportifs et d’autres lieux de rassemblement.

Jusqu’ici, en France, les personnes non vaccinées étaient autorisées à fréquenter ces lieux si elles présentaient un test négatif récent de dépistage — on parle alors de «pass sanitaire».

Le Parlement français a adopté la nouvelle loi en fin de semaine et le nouveau passeport vaccinal devrait entrer en vigueur dans les prochains jours, après que le Conseil constitutionnel aura rendu son évaluation juridique vendredi.

Environ 92 % des adultes – plus de 48 millions de Français – sont déjà complètement vaccinés et 94 % ont reçu au moins une dose.

Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce «pass vaccinal» a donné rapidement un regain à la campagne de rappel. Il a soutenu que la France était désormais dans le peloton de tête européen en matière de vaccination.

La nouvelle loi, qui s’applique à toutes les personnes de 16 ans et plus, exigera une pleine vaccination pour entrer dans les restaurants et les bars, les cinémas, les théâtres et autres installations de loisirs et de sport, mais aussi pour prendre les trains interrégionaux et les vols intérieurs. Le gouvernement a déclaré que certaines exceptions sont prévues pour ceux qui se sont récemment remis de la COVID-19.

La France signalait cette semaine un nombre record de plus de 464 000 cas confirmés de COVID-19 en une seule journée, la propagation du virus étant alimentée, là comme ailleurs, par le variant Omicron, hautement contagieux. En moyenne, plus de 320 000 cas par jour ont été enregistrés au cours de la semaine écoulée.

Par contre, le nombre de nouveaux patients admis dans les unités de soins intensifs des hôpitaux a diminué de 15 % sur la même période, laissant espérer au gouvernement une amélioration de la situation dans les semaines à venir.