Un «mini-caucus» distinct de plusieurs conservateurs sur la vaccination obligatoire

OTTAWA — La députée fédérale conservatrice Marilyn Gladu dit qu’elle et d’autres collègues forment ce qu’elle appelle un «mini-caucus» au sein du caucus conservateur existant pour défendre les Canadiens préoccupés par les impacts de la vaccination obligatoire.

Elle estime qu’entre 15 et 30 collègues conservateurs, y compris des sénateurs, pourraient se joindre et que le groupe pourrait fonctionner comme un comité parlementaire, qui appellerait des experts juridiques ou médicaux pour s’exprimer et permettrait au public d’entendre leurs propos.

«Nous avons eu quelques rencontres et nous prévoyons de continuer à nous réunir, mais nous n’avons pas officiellement lancé le groupe en tant que caucus. Nous venons de dire que c’est en quelque sorte ce que cela devient», a-t-elle déclaré dans une entrevue jeudi soir.

Mme Gladu, qui représente la circonscription ontarienne de Sarnia-Lambton depuis 2015, dit que l’idée est venue après qu’elle et ses collègues eurent relayé les préoccupations qu’ils entendaient des électeurs. Ils ont décidé d’inviter d’autres personnes et ont continué à discuter.

«Écoutez, si des gens perdent leur emploi en ce moment, nous devons vraiment comprendre, vous savez, comment nous pouvons arriver à un endroit où il y a un aménagement raisonnable», a-t-elle fait valoir.

«D’autres endroits comme le Québec et l’Ontario… Aux États-Unis, nous avons vu des endroits qui fournissent des tests rapides comme un accommodement raisonnable pour les gens et je crois que c’est quelque chose qui aurait dû être considéré», a ajouté la députée conservatrice.

Elle a indiqué que le format que prendra le mini-caucus dépendra des ressources disponibles, ajoutant que la logistique est toujours en cours d’élaboration.

Cependant, elle a souligné que la formation du groupe ne concernait «pas le leadership (du chef) Erin O’Toole».

«Il s’agit vraiment d’entendre nos électeurs et d’essayer de comprendre ce que nous pouvons faire pour faire avancer ces questions, obtenir des réponses, attirer l’attention et sensibiliser», a-t-elle affirmé.

Tout de même, il y a de fortes chances que cela puisse être perçu comme un geste de contestation du leadership de M. O’Toole, étant donné son récent revers aux élections fédérales et les divisions internes sur ce qui doit être fait au sujet de la vaccination obligatoire, y compris pour les députés.

M. O’Toole a déclaré que tous les députés conservateurs respecteraient une décision de l’organe directeur de la Chambre des communes exigeant que toute personne entrant dans l’enceinte de la Chambre des communes soit entièrement vaccinée. Mais le parti contestera également cette décision une fois que la Chambre reprendra ses travaux le 22 novembre.

Le Parti conservateur est le seul parti fédéral à avoir refusé de divulguer le statut vaccinal de ses députés. Tous les autres disent que leurs députés sont pleinement vaccinés, à l’exception d’un député libéral qui a une exemption médicale.

L’analyse la plus récente de La Presse Canadienne montre qu’au moins 82 des 119 députés conservateurs disent qu’ils sont complètement vaccinés contre la COVID-19, avec une poignée d’autres disant qu’ils ne divulgueront pas ces informations parce qu’elles relèvent de la sphère privée et deux indiquant avoir des exemptions médicales. Les autres n’ont tout simplement pas répondu lorsqu’on leur a demandé directement leur statut vaccinal.