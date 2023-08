Un missile russe tue sept personnes, alors que M. Zelensky se rend en Suède

KIEV, Ukraine — Une attaque au missile dans le centre d’une ville du nord de l’Ukraine a tué sept personnes et blessé des dizaines d’autres, samedi, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu en Suède, sa première visite dans le pays depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, l’année dernière.

Au moment où M. Zelensky arrivait en Suède, une frappe de missile russe a tué sept personnes et en a blessé 90 autres dans le centre-ville de Tchernihiv, la capitale régionale de la province du même nom au nord de l’Ukraine, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Ihor Klymenko. Une fillette de six ans figurait parmi les morts, tandis que 12 enfants se trouvaient parmi les blessés.

M. Zelensky a condamné l’attaque, qui, selon lui, a touché des bâtiments, notamment un théâtre et une université.

« C’est ce qu’est un quartier avec un État terroriste, c’est contre cela que nous unissons le monde entier. Un missile russe a frappé en plein centre de la ville, dans notre Tchernihiv, a-t-il écrit sur Telegram. Une place, l’université polytechnique, un théâtre. Un samedi ordinaire, que la Russie a transformé en un jour de douleur et de perte.»

Le gouvernement suédois a déclaré que M. Zelensky rencontrerait des responsables à Harpsund, la résidence d’été officielle du premier ministre, à environ 120 kilomètres à l’ouest de Stockholm. Il rencontrera également le roi de Suède Charles XVI Gustaf et la reine Silvia, dans un palais de la région.

La Suède a abandonné sa politique de non-alignement militaire de longue date pour soutenir l’Ukraine avec des armes et d’autres formes d’aide dans la guerre contre la Russie. Le gouvernement affirme que la Suède a fourni 20 milliards de couronnes (plus de 2,4 milliards $ CAN) de soutien militaire à l’Ukraine, notamment des unités d’artillerie Archer, des chars Leopard 2, des véhicules de combat d’infanterie CV-90, des lance-grenades, des armes antichars, du matériel de déminage et des munitions. La Suède a également demandé l’adhésion à l’OTAN, mais attend toujours de rejoindre l’alliance.

En Russie, le président Vladimir Poutine a rendu visite à de hauts responsables militaires dans la ville de Rostov-sur-le-Don, près de la frontière ukrainienne.

Le Kremlin a déclaré que Poutine avait écouté les rapports de Valeri Gerasimov, le commandant en charge des opérations de Moscou en Ukraine, et d’autres hauts gradés militaires au quartier général du district militaire sud de la Russie.

Les heures exactes de sa visite n’ont pas été confirmées, mais les médias d’état ont publié des séquences vidéo qui semblaient avoir été filmées la nuit, montrant Gerasimov saluant Poutine et le conduisant dans un bâtiment. La réunion elle-même s’est tenue à huis clos.

Il s’agissait de la première visite de Poutine à Rostov-sur-le-Don depuis la tentative de mutinerie du groupe de mercenaires Wagner en juin, lorsque les combattants du groupe ont brièvement pris le contrôle de la ville.

Au cours de la révolte de courte durée de juin, le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, a dénoncé à plusieurs reprises Gerasimov, qui est chef d’état-major des forces armées russes, et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, pour avoir refusé l’approvisionnement de ses combattants en Ukraine.

Prigojine a affirmé que le soulèvement ne visait pas Poutine, mais visait à éliminer Gerasimov et d’autres hauts gradés qu’il accusait d’avoir mal géré la guerre en Ukraine.

Cette semaine, Kyiv a revendiqué des gains de contre-offensive sur le front sud-est, reprenant le contrôle du village d’Ourojaïne dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, mercredi.

Le chef du bataillon russe luttant pour garder le contrôle d’Urozhaine a appelé jeudi à «geler le front», estimant que ses troupes «ne peuvent pas gagner» contre l’Ukraine.

«Pouvons-nous faire tomber l’Ukraine militairement ? Maintenant et dans un avenir proche, non», a déclaré Alexander Khodakovski dans une vidéo publiée sur Telegram.

Dans la nuit de samedi, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu 15 des 17 drones russes ciblant les régions du nord, du centre et de l’ouest.

Le vice-gouverneur de la région occidentale de Khmelnytskyi, Serhiy Tiurin, a déclaré que deux personnes avaient été blessées et des dizaines de bâtiments endommagés par une attaque.

Dans la région du nord-ouest de Jitomir, une attaque de drone russe a ciblé une infrastructure et provoqué un incendie, mais aucune victime n’a été signalée, a déclaré le gouverneur Vitalii Bunechko.