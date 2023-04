Un module spatial japonais s’est «fort probablement» écrasé sur la Lune

Le module spatial d’une entreprise japonaise s’est apparemment écrasé alors qu’il tentait de se poser sur la Lune, mercredi, perdant le contact avec le centre de contrôle quelques instants avant l’alunissage.

Plus de six heures après les dernières communications reçues, l’entreprise ispace, dont le siège social est à Tokyo, a finalement confirmé ce que tout le monde soupçonnait, affirmant qu’il y avait «une forte probabilité» que l’alunisseur se soit écrasé sur la Lune.

Il s’agissait d’une conclusion décevante pour ispace et le Japon qui, après une mission de quatre mois et demi, était sur le point de devenir seulement le quatrième pays à réussir à poser un vaisseau sur la Lune.

Le fondateur et président d’ispace, Takeshi Hakamada, a gardé espoir même après la perte du contact alors que l’atterrisseur descendait les 10 derniers mètres avant l’alunissage. Il a toutefois dû être entouré par ses collègues lorsqu’il s’est rendu à l’évidence.

La version officielle est finalement venue par voie de communiqué: «Il a été déterminé qu’il y a une forte probabilité que le module ait finalement fait un alunissage brutal sur la surface de la Lune.»

Si tout s’était bien passé, ispace serait devenue la première entreprise privée à réussir un alunissage. M. Hakamada a juré de réessayer, affirmant qu’une deuxième tentative était déjà en préparation pour l’année prochaine.

Seuls trois gouvernements ont réussi à se poser sur la Lune, soit la Russie, les États-Unis et la Chine. Une organisation à but non lucratif israélienne a tenté de se poser sur la lune en 2019, mais son module a été détruit lors de l’impact.