Un moment «absolument mémorable», se souvient une employée des Jeux de 1976

MONTRÉAL — Johanne Brosseau est tombée sur une vieille photo la semaine dernière. Une jeune femme, une blonde élégante vêtue d’un uniforme rouge, lève ses yeux vers les gradins. C’était elle à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Montréal, le 1er août 1976.

Comme plusieurs anciens employés des Jeux, elle en garde un très bon souvenir.

Il y a 45 ans, l’étudiante en éducation physique avait décroché un emploi à titre d’hôtesse.

«Après quelques semaines dans les stands d’information à la gare Centrale, ils m’ont offert d’être la patronne des hôtesses et des guides, raconte-t-elle. Ils m’ont donné un chauffeur, puis je faisais le tour de tous les stands.»

Ces balades en voiture l’ont menée aux quatre coins de la ville. «Je pouvais me rendre jusque dans un hôtel du West Island, je m’assurais que les gens étaient à leur poste, qu’ils portaient bien leur uniforme, qu’ils ne mâchaient pas de gomme.»

L’équipe d’hôtesses et de guides était chargée d’accueillir les athlètes sur les différents sites et de faire des recommandations d’activités touristiques pour agrémenter leur séjour.

Son sens de l’humour, son passé d’athlète, le fait qu’elle était bilingue et connaissait bien Montréal sont autant d’éléments qui ont probablement joué en sa faveur pour lui permettre d’obtenir le poste tant convoité.

Les quarts de travail étaient longs, parfois 12 à 14 heures à rester debout, et les journées bien remplies. «Je n’ai pas vu les Jeux du tout», s’exclame Mme Brosseau qui regrette de ne pas avoir plus profité de ses accès aux compétitions, en particulier celles d’athlétisme.

L’ancienne championne provinciale à la course de 100 mètres dit qu’elle a mis «des années à pouvoir regarder un départ à la télévision sans le ressentir dans tout [son] corps».

Des performances éclatantes

Pour Louise Dumont cette sensation n’est jamais partie. «Je cours avec eux. Je le ressens. J’ai ça dans la peau», lance-t-elle.

Mme Dumont a pu admirer de près plusieurs athlètes puisqu’elle travaillait à la piste d’entraînement d’athlétisme située à proximité du Stade. Elle se souvient plus particulièrement des exploits de Bruce Jenner, aujourd’hui Caitlyn Jenner, vainqueur du décathlon, et du Canadien Greg Joy, médaillé d’argent au saut en hauteur.

La voix enjouée, l’ancienne sprinteuse, qui étudiait elle aussi en éducation physique, se remémore les Jeux de 1976 comme «un des faits marquants de [sa] vie».

«J’ai vraiment l’impression d’avoir participé aux Jeux.»

Christian Blouin avait 20 ans à l’époque. La boxe, notamment la médaille d’or du grand Sugar Ray Leonard, l’a beaucoup marqué. Il se souvient aussi de Mick Jagger qui avait assisté à plusieurs combats. Il a pu voir le chanteur des Rolling Stones en chair et en os, à trois mètres de lui, même si celui-ci était entouré de bancs… vides.

M. Blouin a aussi eu la chance d’assister aux épreuves équestres disputées à Bromont, en Estrie. Il s’y rendait distribuer le courrier et les payes. Le Comité organisateur des Jeux olympiques (COJO) lui avait prêté une Harley-Davidson. Pour lui, c’était un vrai job de rêve. Il en parle encore comme si c’était hier. Au cours de l’entrevue, il emploiera des mots comme «extraordinaire», «incroyable» ou «phénoménal» pour décrire «le merveilleux été de 1976».

Et même si son frère, lui aussi employé du COJO assigné à l’ancien Forum, a pu assister aux grandes performances de Nadia Comaneci, M. Blouin clame fièrement que c’est lui qui a occupé le plus beau poste, puisqu’il a pu aussi travailler au village olympique et au Stade.

Une finale grandiose

Nos trois intervenants gardent un grand souvenir de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée au Stade olympique.

C’était «un mégaparty», raconte M. Blouin qui dit en avoir vu de toutes les couleurs. Il se rappelle «ce gars qui a pris le métro en bobettes» après qu’un Américain lui eut acheté son uniforme contre 100 $. «C’était absolument mémorable, le party était pogné», dit-il en riant.

Mme Brosseau se souvient plus ou moins de la cérémonie d’ouverture, mais la dernière soirée, elle aussi a profité de l’ambiance pour marcher autour du stade et prendre une bière avec des athlètes.

«Ça avait été historique», complète Mme Dumont qui conserve aussi de bons souvenirs de l’événement.

«On s’est faufilé pour assister à la cérémonie grandiose» dont l’accès était limité à ceux qui détenaient une passe. Les prouesses techniques déployées au terme de cette grande manifestation sportive suscitaient «l’émerveillement» des 70 000 personnes présentes. «Tout le monde était heureux d’être là», se souvient-elle, encore nostalgique.

