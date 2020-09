Un mort et deux blessés graves dans une zone de travaux de l’A-440 à Laval

MONTRÉAL — La vitesse pourrait être en cause dans un accident qui a fait un mort et deux blessés graves dans une zone de travaux sur l’autoroute 440, mercredi soir, à Laval.

Les services d’urgence ont reçu un appel vers 21 h 00, après qu’un motocycliste eût heurté un travailleur qui se trouvait pourtant dans une zone protégée, à la hauteur du kilomètre 34 de l’autoroute 440 Est.

L’accident serait survenu au moment que des travailleurs s’affairaient à fermer la voie de gauche.

«Le motocycliste aurait tenté d’éviter les véhicules de service qui se trouvaient dans la voie de gauche. Il a dépassé un camion amortisseur d’impact, puis il est retourné dans la voie de gauche, où il a heurté un travailleur qui se trouvait dans la voie», a expliqué le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ)

Le motocycliste a par la suite heurté une camionnette qui se trouvait dans la zone des travaux.

«Le conducteur de la moto et son passager ont été éjectés à la suite de l’impact. Le conducteur de la moto est décédé et les deux autres personnes impliquées, le passager de la moto et le travailleur étaient dans un état critique lors de leur transport à l’hôpital, a précisé le porte-parole de la SQ.

L’autoroute 440 était fermée en direction est à partir de la montée Saint-François, selon le sergent Tremblay.

Les reconstitutionnistes de la SQ ont notamment été appelés sur les lieux.