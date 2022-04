Un mort et un blessé grave dans un accident à Peggy’s Cove, en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — La GRC de la Nouvelle-Écosse a annoncé qu’un homme qui avait été retiré des eaux autour de Peggy’s Cove est décédé et qu’un autre sorti de l’océan a subi des blessures potentiellement mortelles.

Selon la GRC, les deux hommes ont glissé des rochers dans le secteur situé au sud-ouest d’Halifax vers 20 h 30, lundi.

L’agent Guillaume Tremblay précise que l’enquête est assistée par le Bureau du médecin légiste de la Nouvelle-Écosse.

M. Tremblay dit que des agents de la GRC, ainsi que le service régional d’incendie et de sauvetage d’Halifax, le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage et la Garde côtière ont été appelés sur les lieux pour apporter leur aide.

Des bateaux et des avions ont également participé à la mission de sauvetage.

Le phare rouge et blanc de Peggy’s Cove et le village de pêcheurs voisin ont attiré plus de 700 000 visiteurs en 2018, mais les fortes vagues à cet endroit peuvent entraîner les visiteurs dans les eaux froides et turbulentes.