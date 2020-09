Un motocycliste est blessé grièvement dans une sortie de route à Val-d’Or

QUÉBEC — Un motocycliste a été blessé grièvement dans une sortie de route mercredi à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont reçu un appel vers 18 h 00 concernant l’accident survenu sur la route 117.

Le conducteur de la moto, un sexagénaire, était seul sur son engin au moment de l’embardée.

«L’hypothèse du malaise est celle qui est retenue pour le moment», a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’homme a été éjecté de sa motocyclette et a subi des blessures graves. On craignait le pire lors de son transport vers l’hôpital.

«Il a subi des blessures graves et à première vue, on craignait pour sa vie. Il est actuellement au centre hospitalier en train de recevoir des soins. Il pourrait être dans un état stable», a souligné la sergente Dorsainville plus tard en soirée.

La route 117 a été fermée jusqu’à 19 h 00 à cet endroit afin de permettre aux policiers de la SQ de faire l’analyse de la scène.