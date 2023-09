Un motocycliste perd la vie après une embardée à Cookshire-Eaton

COOKSHIRE-EATON, Qc — Un motocycliste a perdu la vie dimanche après-midi après avoir manqué son virage dans une courbe à Cookshire-Eaton, en Estrie.

L’accident s’est produit vers 13 h 15 sur la route 212 près du chemin Lowry.

Le motocycliste était seul à bord de sa moto, mais il se déplaçait accompagné d’un autre motocycliste. Ils circulaient en direction est sur la route 212, mais l’un d’eux, un homme de 55 ans, a fait une sortie de route.

«Il a passé tout droit dans une courbe avant de faire une embardée», a précisé le sergent Eric Cadotte, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur la victime sur les lieux de l’accident, mais son décès a été constaté à son arrivée au centre hospitalier.

Un patrouilleur de la SQ spécialisé en enquête et collision a été assigné à la scène afin d’établir les causes et circonstances de l’accident.