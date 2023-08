Un motocycliste perd la vie dans une embardée à Val-Morin, dans les Laurentides

VAL-MORIN, Qc — Un motocycliste a perdu la vie à la suite d’une embardée au cours de la nuit à Val-Morin, dans la région des Laurentides.

Les services d’urgence ont été avisés vers 2 h 30 dimanche de la sortie de route survenue sur la route 117, en direction sud, près de l’intersection du chemin Val-Royal.

«Pour une raison encore inconnue, le conducteur de la moto aurait perdu la maîtrise de celle-ci avant d’effectuer une sortie de route. Il aurait également été éjecté», a précisé la sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L’homme, âgé de 62 ans, a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

«Un patrouilleur spécialisé en enquête collision s’est rendu sur place pour analyser la scène et déterminer les causes et les circonstances de ce qui s’est produit», a indiqué la sergente Beauchamp, précisant que le périmètre de sécurité a déjà été levé et que la circulation est à nouveau permise dans le secteur.

L’identité de la victime n’a pas été dévoilée dans l’immédiat.