Un motoneigiste perd la vie à New Carlisle, en Gaspésie

NEW CARLISLE, Qc — Un motoneigiste a perdu la vie lundi après-midi après avoir effectué des tonneaux avec son véhicule à New Carlisle, en Gaspésie.

L’homme de 45 ans circulait seul sur son terrain privé situé rue de Caen vers 16h30. Selon des témoins, il traversait un champ lorsqu’il aurait heurté une lame de neige durcie. Le véhicule se serait renversé avant de faire des tonneaux.

Il a été transporté dans un état critique à l’hôpital où son décès a été constaté, précise le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay.

La vitesse pourrait avoir joué un rôle, indique le sergent Tremblay. La victime ne portait pas de casque.

Une enquête de la SQ et du coroner est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances entourant ce décès.