Un mouvement de foule fait au moins huit morts dans un festival de musique à Houston

HOUSTON — Au moins huit personnes sont mortes lorsque la foule d’un festival de musique de Houston, au Texas, s’est soudainement précipitée vers la scène lors d’une performance du rappeur Travis Scott, serrant si fort les spectateurs qu’ils ne pouvaient ni respirer ni bouger les bras, ont témoigné samedi des témoins.

La scène s’est déroulée vendredi soir à Astroworld, un événement de deux jours qui affichait complet. Environ 50 000 personnes étaient présentes.

Niaara Goods, une témoin âgée de 28 ans, a raconté que la foule s’était ruée vers la scène pendant le décompte final du spectacle.

«Dès qu’il est arrivé sur scène, c’était comme si une énergie a pris le dessus et tout s’est détraqué. Tout d’un coup, vos côtes sont écrasées. Vous avez le bras de quelqu’un dans votre cou. Vous essayez de respirer, mais vous ne pouvez pas», a déclaré Mme Goods.

Elle a dit avoir été si désespérée de sortir qu’elle a mordu un homme à l’épaule pour le faire bouger.

Le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, a déclaré que le mouvement de la foule vers la scène avait causé de la panique et des blessures. Ensuite, «les gens ont commencé à tomber, à perdre connaissance, et cela a créé une panique supplémentaire». Des dizaines de personnes ont été blessées.

Les experts qui ont étudié les décès causés par les mouvements de foule affirment qu’ils sont souvent le résultat de la densité – trop de personnes entassées dans un petit espace. La foule fuit souvent une menace perçue ou se dirige vers quelque chose qu’elle veut, comme un artiste, avant de heurter une barrière.

Les gens dans la foule à Houston ont rapporté beaucoup de bousculades pendant les performances qui ont précédé le numéro de Travis Scott.

Puis, lorsque l’artiste est monté sur scène, la foule a semblé se précipiter vers l’avant, essayant de se rapprocher de la scène, a déclaré Nick Johnson, un jeune homme qui était au concert avec des amis.

«Tout le monde s’évanouissait autour de vous et tout le monde essayait de s’entraider. Mais vous ne pouviez tout simplement pas bouger. Vous ne pouviez rien faire. Vous ne pouvez même pas lever les bras, a déclaré M. Johnson. Cela allait de pis en pis.»

M. Johnson a déclaré que les fans ont commencé à s’écraser et que les gens ont commencé à crier.

Travis Scott semblait conscient que quelque chose se passait dans la foule, mais il n’avait peut-être pas compris la gravité de la situation, a déclaré M. Johnson.

Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir Travis Scott arrêter le concert à un moment donné et demander de l’aide à quelqu’un dans le public: «Sécurité, quelqu’un, de l’aide, très vite. »

Dans un tweet publié samedi, l’artiste a déclaré qu’il était «absolument dévasté par ce qui s’est passé la nuit dernière».

Le chef adjoint de la police de Houston, Larry Satterwhite, qui se trouvait près du devant de la foule, a déclaré que le mouvement de foule «s’est produit d’un seul coup».

«Soudainement, nous avons eu plusieurs personnes au sol, subissant un certain type d’arrêt cardiaque ou un certain type de problème médical, a déclaré M. Satterwhite. Et nous avons donc immédiatement commencé à faire des manoeuvres cardiorespiratoires et à déplacer les gens à ce moment-là.»

M. Satterwhite a déclaré que les promoteurs avaient rapidement accepté de mettre fin à l’événement «dans l’intérêt de la sécurité publique».