Un navire de la Marine portera le nom d’un héros de la Deuxième Guerre mondiale

HALIFAX — La Marine royale canadienne a annoncé lundi que son sixième navire de patrouille dans l’Arctique portera le nom d’un héros de la Deuxième Guerre mondiale, le lieutenant Robert Hampton Gray.

Le jeune Gray, de Nelson, en Colombie-Britannique, s’était porté volontaire pour la réserve navale en 1940. Pilote dans l’aéronavale de la Marine royale britannique, il s’est joint à l’équipage du HMS Formidable pendant la guerre dans le Pacifique en avril 1945. Il a reçu la Croix de Victoria, à titre posthume, pour son courage et sa détermination à mener des frappes aériennes contre le destroyer japonais Amakusa.

Il y a 75 ans pratiquement jour pour jour, le 9 août 1945, le lieutenant Gray a dirigé deux escadrilles d’appareils Corsair pour mener des attaques dans la baie d’Onagawa. Il a lancé l’offensive en fonçant directement vers les tirs antiaériens nourris et a été atteint presque immédiatement.

«Son appareil a pris feu et perdu une bombe, mais le lieutenant Gray a poursuivi son attaque en lâchant son autre bombe sur le navire-escorte Amakusa, qui a chaviré et coulé, relate la Marine. Son aéronef a sombré dans les flots et son corps n’a jamais été repêché.» L’aviateur, mort à 28 ans, est le seul membre de la Marine royale canadienne à recevoir la Croix de Victoria durant la Deuxième Guerre mondiale.

La Marine a récemment accueilli le premier des six navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique commandés, le NCSM Harry DeWolf, cinq ans après le début des travaux au chantier naval Irving. Ces navires sont les premiers, depuis les années 1950, qui soient spécialement construits pour des opérations militaires dans l’Arctique.

Les noms des six navires de patrouille de la classe Harry-DeWolf honorent d’éminentes personnalités navales «qui ont servi le Canada avec la plus haute distinction». Les cinq autres navires seront nommés Harry DeWolf, Margaret Brooke, Max Bernays, William Hall et Frederick Rolette. Le lieutenant Rolette, originaire de Québec, était un officier dans la Marine provinciale du Haut-Canada; il s’était distingué pendant la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne.