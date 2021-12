Un Noël différent pour beaucoup de Canadiens

De nombreux Canadiens célébreront le jour de Noël avec moins de personnes rassemblées autour d’un arbre scintillant pour déballer des cadeaux, mais d’autres affirment que la COVID-19 n’a pas changé leurs projets des fêtes.

L’agent de police Ryan Bell, à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, effectue son premier quart de travail de Noël.

Ses propres projets de vacances consistent à appeler sa famille et ses amis à la maison en Ontario.

Le quart de travail de Ryan Bell le matin de Noël a été calme dans la petite ville du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Lui et d’autres officiers aident la Légion royale canadienne à Yarmouth à distribuer de la nourriture et des cadeaux aux membres.

«En conduisant sur les routes ici en ville, nous n’avons pas vu beaucoup de véhicules», a déclaré Ryan Bell.

«Avec la pandémie, je pense que beaucoup de gens restent à la maison, restent avec leur famille et profitent de Noël.»

À la paroisse Saint Gabriel de Toronto, des arbres de Noël et des poinsettias illuminés ont été exposés avant un petit service de messe en personne samedi.

Un pianiste jouait des airs de Noël qui remplissaient l’église. Des marqueurs verts signalaient où les fidèles pouvaient s’asseoir dans les bancs, physiquement éloignés, tout en célébrant Noël.

Plusieurs provinces ont signalé un nombre record d’infections quotidiennes et les responsables de la santé ont exhorté les gens à réduire les rassemblements.

Le Québec a signalé un nouveau record d’un peu plus de 10 000 cas la veille de Noël, et l’Ontario a battu son plus haut nombre de cas avec près de 9 571.

La Colombie-Britannique a annoncé un nouveau sommet de 2 144 infections et le Manitoba a battu son record avec 742.

Le Nunavut, avec huit infections dans plusieurs communautés, a ordonné un confinement complet du territoire.

Patricia MacDowell, une résidente de Montréal, a raconté qu’elle ne n’était pas inquiète d’accueillir sa famille pour partager une dinde lors du réveillon de Noël.

Elle n’est pas vaccinée et accueille trois parents vaccinés. Mais elle a expliqué qu’elle ne s’inquiétait pas parce qu’elle était en bonne santé.

« Littéralement, à Noël dernier, nous avons gardé tous les stores fermés parce que nous ne voulions pas que quiconque voie que nous étions en train de dîner parce que nous n’étions pas autorisés », a-t-elle déclaré.

«Au moins maintenant, nous pourrons laisser les rideaux ouverts pendant que nous mangeons. Nous n’aurons pas l’impression d’être des criminels.»

Le Québec autorise les groupes de 10 à se rassembler pour Noël, mais le lendemain de Noël, la taille des rassemblements sera réduite à six personnes ou deux bulles familiales. Les bars, les cinémas et les gymnases ont été fermés plus tôt dans la semaine.

Le Dr Naheed Dosani, basé à Toronto, a déclaré qu’il était de son devoir en tant que travailleur de première ligne de renoncer à une autre année de célébration avec la famille et les amis pour protéger la santé de la communauté.

«Nous sommes allés si loin et avons tellement sacrifié qu’à l’heure actuelle, la décision de suspendre les projets de vacances est la bonne chose à faire.»