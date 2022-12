Un nombre record de cas de grippe au Nouveau-Brunswick, selon la santé publique

FREDERICTON — Le médecin hygiéniste en chef par intérim du Nouveau-Brunswick affirme que le nombre de cas de grippe dans la province a atteint un niveau record.

Les 836 résultats déclarés positifs pour la grippe actuellement représentent le nombre le plus élevé depuis que la province a commencé à recenser des cas au cours de la période de 2005-2006, selon le Dr Yves Léger.

Il mentionne que 115 personnes sont hospitalisées à cause de l’influenza, ajoutant qu’environ la moitié de ces patients ont 65 ans et plus, et environ un sur cinq est âgé de 19 ans et moins.

Le Dr Léger se montre particulièrement préoccupé par une hausse des cas alors que les gens se rassemblent pour les vacances des fêtes.

Le virus respiratoire syncytial continue de circuler largement dans la province. Le nombre de cas de COVID-19 a aussi augmenté au cours des deux à trois dernières semaines, expose le haut gestionnaire de la santé publique.

Le Dr Léger rappelle que les virus respiratoires exercent une pression sur le système de santé déjà en difficulté. Il a exhorté les gens à porter le masque dans les lieux publics intérieurs et à rester à la maison lorsqu’ils sont malades.