Un nouveau baccalauréat en ingénierie et en administration des affaires

MONTRÉAL — Un nouveau double baccalauréat en ingénierie et en administration des affaires sera offert aux étudiants à compter de 2021, ont annoncé mardi Polytechnique Montréal et HEC Montréal.

Il s’agit d’une première au Québec et au Canada, selon les deux établissements universitaires.

L’idée est de former des étudiants qui pourront maîtriser les deux disciplines en vue de leur entrée sur le marché du travail, expliquent-ils dans un communiqué.

Frederico Pasin, directeur de HEC Montréal et lui-même diplômé de Polytechnique, souligne que plusieurs ingénieurs s’inscrivent déjà à HEC, notamment pour compléter une maîtrise en administration des affaires (MBA).

Le nouveau baccalauréat s’étalera sur cinq ans et permettra l’obtention de deux diplômes, en ingénierie et en administration des affaires.

Les détails du programme sont en train d’être peaufinés par les deux établissements.

Depuis 2014, les détenteurs d’un MBA et les étudiants inscrits à la maîtrise ont accès à un microprogramme en innovation technologique et commercialisation, qui est offert à Polytechnique Montréal. Ce programme est très populaire, selon les établissements; le nombre d’inscrits est dix fois plus important que lors de sa création.

Dans le cadre de la même initiative dévoilée mardi, Polytechnique Montréal et HEC Montréal se sont aussi entendus pour mieux arrimer les parcours entrepreneuriaux des deux établissements d’enseignement.