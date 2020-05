Un nouveau cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse; aucun à Terre-Neuve-et-Labrador

La Nouvelle-Écosse signalait lundi un nouveau cas de COVID-19, portant le nombre de cas confirmés dans la province à 1051.

Aucun décès supplémentaire n’est signalé, laissant le bilan total à 58. Les responsables de la santé publique ont indiqué qu’un seul foyer de soins de longue durée, le foyer «Northwood» à Halifax, comptait des cas actifs de virus. Actuellement, 12 résidents et quatre membres du personnel de cet établissement sont des cas actifs.

La province a enregistré 38 458 résultats de tests négatifs, tandis que 974 personnes atteintes de la COVID-19 sont maintenant guéries. Six personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

Au Nouveau-Brunswick, on ne signalait aucun nouveau cas de la COVID-19 lundi. Les autorités font toujours état de 121 cas depuis le début de la pandémie, mais un seul demeure «sous investigation», et la personne n’est pas hospitalisée; tous les autres se sont rétablis et il n’y a eu aucun décès dans cette province. Signalé jeudi dernier dans la région de Campbellton, ce plus récent cas était le premier recensé depuis quelques semaines au Nouveau-Brunswick.

À Terre-Neuve-et-Labrador, cela fait presque trois semaines que l’on n’a détecté aucun nouveau cas de COVID-19. La province n’a signalé aucun nouveau cas lundi pour un 18e jour consécutif. Le total provincial se maintient donc à 260. Trois personnes sont décédées de la COVID-19 dans la province et 254 patients sont guéris. On compte trois patients hospitalisés en raison du virus, dont un aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef admet qu’il est naturel que les gens ressentent un sentiment accru de sécurité avec un nombre de cas si bas, mais elle exhorte les gens à demeurer vigilants. La docteure Janice Fitzgerald rappelle que les citoyens devraient respecter les directives de distanciation physique dans les parcs publics et les sentiers lorsqu’ils s’aventurent à l’extérieur par temps chaud.