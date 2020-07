Un nouveau cas de COVID-19 signalé au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Les autorités du Nouveau-Brunswick rapportent un nouveau cas de COVID-19 lundi.

Il s’agit d’une personne dans la vingtaine vivant dans la région de Fredericton. Selon les autorités de la santé publique, cette personne a eu des contacts étroits avec un cas lié à un voyage qui a été récemment confirmé. La personne s’est mise en quarantaine à la maison et n’a pas été hospitalisée.

Il y a eu 170 cas confirmés au Nouveau-Brunswick jusqu’à maintenant, dont 163 sont considérés comme résolus. Deux personnes sont mortes du virus et cinq cas sont toujours actifs.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick rappelle par ailleurs aux propriétaires de restaurants, de bars et à quiconque accueille un rassemblement de plus de 50 personnes qu’ils sont tenus de consigner les noms et les coordonnées de toutes les personnes présentes.

La Nouvelle-Écosse, de son côté, ne signalait aucun nouveau cas lundi. Cette province compte jusqu’ici 1067 cas confirmés, dont 63 décès, surtout dans les foyers de soins de longue durée. Il y a présentement un seul cas actif en Nouvelle-Écosse.