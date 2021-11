Un nouveau centre de soins et de recherche pour prévenir les maladies chroniques

MONTRÉAL — Les soins et la recherche se côtoient dans un nouveau centre afin de prévenir les maladies chroniques et promouvoir de saines habitudes de vie. L’établissement a ouvert ses portes cet automne à Montréal et pourrait devenir un modèle pour le reste du Québec.

Le centre Jean-Jacques-Gauthier, situé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, rassemble au même endroit des chercheurs et divers professionnels de la santé pour accompagner les patients atteints, par exemple, de diabète, d’hypertension, de maladies pulmonaires et d’obésité.

L’établissement a accueilli ses premiers usagers en septembre. Il a été inauguré officiellement lundi en présence de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Le projet est celui du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal qui a réalisé des travaux de rénovation et de construction dans un ancien CHSLD de la rue Louvain, sur une période d’environ deux ans.

Le centre regroupe plus précisément des médecins, infirmières cliniciennes, des inhalothérapeutes, nutritionnistes, des pharmaciens et des kinésiologues.

Il s’avère aussi un lieu où des équipes de recherches et d’enseignants tenteront d’améliorer leurs connaissances et d’en apprendre plus sur les maladies chroniques pour prévenir l’apparition de symptômes, a expliqué le président-directeur général du CIUSSS, Frédéric Abergel.

La création du centre Jean-Jacques-Gauthier vise à s’assurer que les patients puissent se prendre en main et comprendre les impacts de leurs décisions sur leur santé.

«Les maladies chroniques ne sont pas une fatalité. C’est vraiment possible d’améliorer ses habitués de vie pour bien se prendre en charge. Les patients sortent d’ici avec des outils pour être capables d’être plus d’autonomes et améliorer leurs conditions de santé», a lancé comme message M. Abergel, en conférence de presse.

La ministre Rouleau y voit une initiative «exemplaire» qui «va devenir rapidement un modèle pour le Québec». «On souhaite que ce type d’organisation puisse avoir lieu ailleurs au Québec», a-t-elle indiqué.

Avec le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie, le fardeau des maladies chroniques continue de croître et de se complexifier, a souligné Mme Rouleau.

Selon elle, le nouveau concept représente un changement de culture alors qu’il y a une synergie entre divers professionnels de la santé et des chercheurs.

M. Abergel croit que les interactions entre les soins et la recherche permettront d’avoir plus d’impacts.