Un nouveau conseil des ministres bien accueilli et pressé de s’attaquer aux dossiers

MONTRÉAL — Les syndicats espèrent que le nouveau conseil des ministres du gouvernement Legault en sera un de «dialogue social» et qui saura aussi s’occuper des travailleurs et de l’inflation qui frappe.

La plus grande centrale syndicale, la FTQ, souligne l’importance des négociations du secteur public, qui débuteront dans les prochains mois, ainsi qu’une hausse souhaitée du salaire minimum, minimalement à 18 $ l’heure, ainsi que la lutte contre l’inflation et la crise du logement.

«La FTQ attend des mesures structurantes et concrètes et non pas des moyens temporaires qui n’ont pas d’effet à long terme. Aussi, l’impact environnemental devra être au coeur des projets gouvernementaux», a souligné son président Daniel Boyer.

À la CSQ aussi, on a dit souhaiter que la «priorité des priorités» soit l’éducation.

«Rarement a-t-il été si peu question d’éducation dans une campagne! Même constat d’ailleurs du côté de l’enseignement supérieur, de la santé et de la petite enfance, tout comme de la grande majorité des enjeux qui animent la CSQ et qui préoccupent nos membres au quotidien. Et pourtant, il y a tellement à faire!», a lancé le président de la CSQ, Éric Gingras.

Autres

Même Hydro-Québec a publié un très bref commentaire dans les médias sociaux, faisant allusion aux rumeurs de divergences de vues entre le nouveau super ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et la présidente-directrice générale de la société d’État, Sophie Brochu.

«La résistance et la tension, c’est normal dans notre métier, mais au bout du compte, l’important est que le courant passe», a commenté avec humour Hydro-Québec.

Dans le domaine de la santé, le Collège québécois des médecins de famille a salué la continuité avec le retour en poste du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui a promis une réforme en profondeur.

L’organisme dit vouloir participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan annoncé de valorisation de la médecine de famille. «Il faut en faire une spécialité attrayante pour la relève et reconnaître l’engagement des médecins en pratique.»

La nouvelle députée Pascale Déry, nommée à l’Enseignement supérieur, a aussi été bien reçue, notamment par la Fédération des cégeps.

«Pour relever les défis découlant de la situation actuelle sur le plan économique, démographique et climatique, s’attaquer aux pénuries de main-d’œuvre, former plus de jeunes, permettre à un plus grand nombre d’adultes de se réorienter et outiller les citoyennes et citoyens pour qu’ils puissent prendre part aux débats sociaux, il faut soutenir les cégeps afin qu’ils servent encore mieux le Québec et sa population dans toutes les régions», a affirmé son pdg, Bernard Tremblay.