Un nouveau musée en Alabama retrace l’histoire du dernier navire négrier

Un musée qui raconte l’histoire du Clotilda, le dernier navire connu pour transporter des Africains vers le sud des États-Unis pour l’esclavage, a ouvert ses portes samedi, exactement 163 ans après l’arrivée du navire dans la baie de Mobile, en Alabama.

Les cérémonies d’inauguration de la Maison du patrimoine d’Africatown, d’une valeur de 1,3 million de dollars, et de « Clotilda : l’exposition » ont eu lieu vendredi et samedi dans la municipalité de Mobile. L’exposition raconte l’histoire du navire, de ses survivants et de la façon dont ils ont fondé la communauté d’Africatown, à Mobile, après avoir été libérés de cinq ans d’esclavage à la suite de la guerre civile.

Le Clotilda a quitté l’Alabama en 1860, plus de 50 ans après que le Congrès a interdit l’importation d’esclaves supplémentaires, lors d’un voyage clandestin financé par Timothy Meaher, dont les descendants possèdent toujours des terres valant plusieurs millions de dollars autour de Mobile.

Le Clotilda a illégalement transporté 110 personnes captives de ce qui est maintenant la nation ouest-africaine du Bénin vers l’Alabama. Le capitaine, William Foster, a transféré des femmes, des hommes et des enfants hors du Clotilda, une fois arrivé à Mobile, et a mis le feu au navire pour cacher les preuves du voyage. La majeure partie du Clotilda n’a pas brûlé et une grande partie du navire est toujours dans la rivière Mobile, qui se jette dans la baie de Mobile.

Des vestiges du Clotilda ont été découverts en 2019 et les descendants de Timothy Meaher ont publié l’année dernière une déclaration qualifiant ses actions d’il y a 160 ans de «mauvaises et impardonnables».

Le musée comprend une brève histoire de la traite transatlantique des esclaves et met en lumière les survivants du voyage de 45 jours depuis l’Afrique, a rapporté le site de nouvelles AL.com. Il raconte l’histoire de son passager le plus célèbre, Oluale Kossola, mieux connu sous le nom de Cudjoe Lewis. Ses entretiens dans les années 1920 ont fourni des informations sur le Clotilda et ses passagers aux historiens et aux universitaires.

D’autres survivants du navire sont présentés dans l’exposition, notamment Matlida McCrear, décédée en 1940 à Selma, en Alabama, qui était la dernière survivante connue du Clotilda. Mme McCrear a été séparée de sa mère à un jeune âge et a tenté d’échapper à un propriétaire d’esclaves à l’âge de trois ans. Matlida McCrear et sa sœur «se sont enfuies dans un marais, s’y cachant pendant des heures jusqu’à ce que les chiens les reniflent», selon le musée.

«Je pense que ceux qui visiteront en apprendront beaucoup sur cette histoire particulière», a déclaré Jeremy Ellis, président de l’Association des descendants du Clotilda, et descendant de sixième génération de Pollee et Rose Allen, qui ont été réduits à esclavage sur le Clotilda.

«Il raconte l’histoire de la culture ouest-africaine, ce que les 110 (personnes) ont vécu au Middle Passage, ainsi que les cinq premières années d’esclavage et ce qu’ils ont surmonté en 1865 lors de la fondation d’Africatown», a affirmé M. Ellis.